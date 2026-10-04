Zidane prehovoril o Ronaldovi a vzdal mu hold: Treba oceniť jeho veľkú kariéru

Zinédine Zidane sa zastal Cristiana Ronalda. Bývalý tréner Realu Madrid a súčasný kouč francúzskej reprezentácie vyzdvihol kariéru portugalskej hviezdy a pripomenul, aký významný vplyv mal Ronaldo na úspechy madridského klubu.
Cristiano Ronaldo sa v posledných dňoch opäť ocitol v centre pozornosti. Portugalský útočník opustil reprezentačný tím po tom, čo v zápase proti Nórsku nedostal na ihrisku ani minútu.
Jeho situácia v národnom tíme tak vyvolala otázky o tom, či sa blíži koniec jeho reprezentačnej kariéry.
K aktuálnej situácii sa pred zápasom Francúzska proti Belgicku vyjadril aj Zinédine Zidane. Ten má k Ronaldovi blízko predovšetkým vďaka spoločnému pôsobeniu v Reale Madrid.
„Myslím si, že treba oceniť jeho veľkú kariéru. Mal som šťastie, že som ho mohol mať pri sebe. Pomohol mi vyhrať neuveriteľné veci,“ povedal Zidane na tlačovej konferencii podľa lequipe.fr.
Ronaldo bol pre Zidana kľúčový
Zidane viedol Real Madrid v rokoch 2016 až 2018. Počas tohto obdobia sa mu podarilo dosiahnuť historický úspech – s madridským veľkoklubom získal tri triumfy v Lige majstrov za sebou.
Ronaldo bol vtedy hlavnou ofenzívnou zbraňou tímu a výrazne sa podieľal na jeho úspechoch.
Pomohol nám vyhrať množstvo vecí
„Mám veľký rešpekt k bývalým hráčom, s ktorými som strávil veľa času, a najmä ku Cristianovi. Pomohol nám vyhrať množstvo vecí,“ pokračoval Zidane.
Francúzsky kouč sa pritom nechcel púšťať do hodnotenia konfliktu medzi Ronaldom a portugalskou reprezentáciou.
Namiesto toho zdôraznil odkaz, ktorý po sebe 41-ročný útočník počas kariéry zanechal.
Ronaldo hral za Real Madrid v rokoch 2009 až 2018 a stal sa najlepším strelcom v histórii klubu.
So Zidaneom na lavičke získal okrem troch triumfov v Lige majstrov aj ďalšie významné trofeje.
Zidane tak svojho bývalého zverenca ocenil najmä za to, čo počas kariéry dokázal. „Klobúk dole pred Cristianom,“ dodal bývalý francúzsky reprezentant.