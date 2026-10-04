Medzinárodný maratón mieru má nového víťaza, v Košiciach dominovali Afričania

Medzinárodný maratón mieru, 103. ročník
výsledky - muži:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Adam Nathan Lipschitz
2:07:21 hod
2.
Abednego Cheruiyot
+ 32 s
3.
Moses Kipngetich Kemei
+ 43 s
ženy:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Robi Aberash Fayesová
2:21:54 hod
2.
Samiro Nurit Ahmedová
+ 3:09 min
3.
Kibet Tecla Jelimová
+ 8:02 min
Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipschitz zvíťazil na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
Do cieľa prišiel v čase 2:07:21 s výrazným náskokom pred Keňanom Abednegom Cheruiyotom.
Tretí skončil vlaňajší víťaz Cheruiyotov krajan Moses Kipngetich Kemei, ktorý je naďalej držiteľ traťového rekordu z minulého roka.
Najlepší čas zo slovenských bežcov dosiahol Marek Hladík (2:25:12), medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková (2:58:45)
Víťaz si výrazne vylepšil osobný rekord
Elitná skupina bežala od úvodných metrov vo vysokom tempe, ktoré nastavila trojica vodičov. Na rýchlom rozbehu maratónu nič nezmenilo ani teplé počasie, ktoré na favorizovaných bežcov z Afriky nemalo vplyv.
Tí si držali tempo približne 3 minúty na kilometer s medzičasmi lepšími než než pri vlaňajšom traťovom rekorde. Optimisticky to vyzeralo aj na obrátke, na ktorej boli až 45 sekúnd pod vlaňajším časom.
Najlepší zo Slovákov bol na obrátke Hladík, no v tesnom závese sa držal Ivaniuta. Približne od 32. kilometra sa Lipschitz začal vzďaľovať súperom a šiel za víťazstvom.
Z rýchleho tempa nepoľavil a dlho bežal v „zelených“ medzičasoch. V ženskej časti sa držala v popredí Aberash Robi Fayesová, ktorej tempo bolo pre súperky priveľké.
Lipschitz nestratil tempo ani v záverečných kilometroch, naopak, do cieľa prišiel s výrazným 32-sekundovým náskokom pred Cheruiyotom.
„Je to fantastické. Pred šiestimi mesiacmi som povedal, že sa vrátim a že tu môžem dosiahnuť niečo veľké. Mám za sebou dobrú prípravu a v tejto sezóne sa mi darilo aj v pretekoch,“ uviedol víťaz pre STVR. Lipschitz si zároveň výrazne vylepšil osobný rekord.
Hladíkovi na silnom slnku odchádzala energia
Na tohtoročnom MMM sa nesúťažilo o titul majstra Slovenska. Najlepší slovenský čas dosiahol Marek Hladík, víťaz košického maratónu z „covidového“ ročníka 2020. Za svojím osobným rekordom 2:22:14 tentoraz zaostal.
„Moja priorita bola 2:25 hod., to sa mi nepodarilo. Prvú polovicu som mal rozbehnutú dobre, na obrátke som mal čas 1:12 hod. Išiel som to aj s rezervou, pretože som vedel, že v druhej polovici bude dosť teplo.
Na 35. kilometri mi však stuhli nohy a odvtedy som sa iba snažil nejako dobehnúť pod 2:25. Napokon mi to ušlo asi o 10 sekúnd. Na každej občerstvovacej stanici som sa snažil chladiť, no na silnom slnku rýchlejšie odchádzala energia,“ uviedol Hladík.
Na polmaratónskej trati sa súťažilo o tituly majstrov Slovenska. Zvíťazil Jakub Jenčuš, ktorý skončil v celkovom poradí polmaratónu druhý.
„Som veľmi prekvapený z toho, čo sa práve stalo. Ja som cyklista, reprezentujem SR v horskej cyklistike. Behu sa venujem iba rok. Tibora (Sahajdu) poznám dlhé roky a je to môj veľký vzor. Išli sme spolu, no asi na 15. kilometri mi odišiel. Na poslednom kilometri som ho dobehol a išiel som nadoraz akoby na bicykli.
Preteky som šiel s tempom okolo 3:13, to bol môj plán. Za Tiborom som zaostával, na Južnej triede bolo veterno a tam mi odskočil. V závere som však našiel sily a vystupňoval som to,“ prezradil Jenčuš.
Páleníková obhájila titul v polmaratóne
Ženský titul majsterky Slovenska v polmaratóne si odniesla rovnako ako vlani Veronika Páleníková, ktorá zvíťazila pred polmaratónskou debutantkou Viviánou Popovičovou s výrazným vyše štvorsekundovým náskokom.
„Bolo to oveľa ťažšie než minulý rok. Vlani mi to išlo krásne, mala som nabehané, no teraz som aj pre chorobu netrénovala. O to viac si vážim, že sa mi podarilo obhájiť titul.
Spočiatku to vyzeralo, že tam bude viacero bežcov z podobným časom, no napokon som išla 90-percent trate sama.
Nie som spokojná so svojím časom, bolo to slabé. K spokokojnosti mi chýbalo veľa minút. Bolo veľmi teplo na to, že je október,“ konštatovala Páleníková.