Bežal len druhýkrát v živote, prekvapil aj seba. Košický polmaratón vyhral cyklista

Titulom majstra Slovenska v polmaratóne sa od nedeľnajších pretekov v Košiciach môže pýšiť cyklista Jakub Jenčuš.
Najlepším slovenským časom na polmaratónskej trati počas 103. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) prekvapil viacerých, predovšetkým však sám seba.
„Môj cieľa bola medaila, no som veľmi prekvapený z toho, čo sa práve stalo,“ povedal Jenčuš krátko po dobehu do cieľa. Pre 25-ročného člena AO Akademik TU Košice to bol druhý polmaratón v živote.
Dosiahol na ňom čas 1:08:51 a dokázal zdolať aj päťnásobného víťaza tejto disciplíny Tibora Sahajdu, ktorý zaostal o 20 sekúnd. Od Jenčuša bol v polmaratóne lepší len Maďar Vitarius Bence (1:08:26).
„Tibora poznám dlhé roky a je to môj vzor. Išli sme spolu, no približne na 15. kilometri mi odišiel. Neskôr som ho dobehol a v závere som bežal nadoraz akoby som šprintoval na bicykli. Išlo to podľa môjho plánu, ktorým boli časy s priemerným tempom 3:13 na kilometer. Na Južnej triede som mal veľkú krízu, no napokon som našiel sily a vystupňoval tempo. Som rád, že to takto vyšlo,“ poznamenal Jenčuš.
Vlani dosiahol v debute na polmaratónskej trati MMM čas 1:12:11, v nedeľu si polepšil na 1:08:50. Pre slovenského reprezentanta v triatlone bol slovenský titul v polmaratóne veľkým prekvapením.
„V prvom rade sa vnímam ako cyklista, no aktuálne sa venujem viac triatlonu než cyklistike. Tento rok som absolvoval viacero triatlonových pretekov a nominoval som sa aj na MS v cross triatlone v Abú Zabí, ktoré budú o mesiac,“ prezradil 24-ročný zverenec bývalého slovenského triatlonistu Richarda Vargu.
„Môj cieľ bola medaila. S trénerom sme to nastavili, aby som prišiel do cieľa približne v čase 1:08 hod. Myslel som si, že v tom teple to nebude reálne, ale napokon sa to podarilo,“ poznamenal Jenčuš.
Titul slovenského šampióna v polmaratóne zamiešal s jeho ďalšími športovými ambíciami.
„Musím prehodnotiť veľa vecí. Chcel by som pretekať na majstrovstvách Slovenska v cestnom behu na 5 kilometrov, ktorý bude už onedlho. Nedávno sa mi podarilo v Rakúsku zvíťaziť na triatlonových pretekoch a myslím si, že v Abú Zabí budem ašpirant na medailu. Bolo by skvelé, keby sa mi podarilo získať medailu,“ poznamenal Jenčuš.