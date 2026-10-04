Podozrenie z korupcie vo 4. lige Západ už rieši polícia, SFZ potvrdil vyšetrovanie

Orgány činné v trestnom konaní sa zaoberajú podozrením z korupčného správania vo 4. lige ZsFZ.
Podľa informácií Sportnetu išlo o pokus o narušenie integrity súťaže z minulej sezóny. Zainteresované kluby v tejto fáze vyšetrovania nie je možné zverejňovať.
Polícia v rámci vyšetrovania podľa informácií Sportnetu vypočula až 42 hráčov a funkcionárov. Zozbierané výpovede a dôkazy má v rukách prokuratúra, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.
Tieto skutočnosti a zapojenie polície oficiálne potvrdil aj Slovenský futbalový zväz. Hovorca SFZ Juraj Čurný pre Sportnet poskytol nasledujúce stanovisko:
"Oddelenie integrity SFZ obdržalo podnet týkajúci sa možného pripravovaného pokusu o narušenie integrity súťaže. Vzhľadom na bezprostrednosť situácie a možnosť predísť prípadnému protiprávnemu konaniu sme podnet obratom postúpili Policajnému zboru, ktorý vo veci vykonal potrebné úkony.
Pri objasňovaní prípadu poskytujeme polícii plnú súčinnosť. Po ukončení úkonov zo strany orgánov činných v trestnom konaní si Oddelenie integrity SFZ vyžiada príslušné podklady a vyhodnotí, či v danom prípade podá podnet na začatie disciplinárneho konania."