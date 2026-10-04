Spišiaci deklasovali Slovan a sú na čele. Nitra vyhrala a Cracknell hetrikom potiahol Poprad

Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa po triumfe 6:1 nad doterajším lídrom Tipsport ligy Slovanom Bratislava dostali po 8. kole na jej čelo.
Príležitosť posunúť sa na prvé miesto mal aj Liptovský Mikuláš, ten však prehral v Poprade 1:5. Triumf kamzíkov zariadil hetrikom kapitán Adam Cracknell, ku ktorému pridal aj asistenciu.
Iba druhé víťazstvo v sezóne dosiahla Nitra, ktorá zdolala podobne sa trápiaci Zvolen 2:1 po predĺžení. Napriek zisku dvoch bodov zostáva v tabuľke na predposlednom 11. mieste.
Na prvý triumf v prebiehajúcej sezóne však naďalej čaká Prešov. „Koňare“ síce dostali uplynulé dva svoje zápasy do predĺženia a samostatných nájazdov, no doma proti Trenčínu sa im to nepodarilo.
Trojgólové manko síce skresali na 2:3, ale bod vybojovať nedokázali.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Dobrú formu z uplynulých duelov potvrdila Banská Bystrica, ktorá síce prišla o dvojgólový náskok v Žiline, no napokon zvíťazila 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
„Barani“ vyhrali štvrtýkrát za sebou, Žilinčania tretí raz po sebe prehrali.
Tipsport liga - 8. kolo:
Poprad - Liptovský Mikuláš 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Góly: 27. Bjalončík (Calof), 49. Cracknell (Dvořák), 51. Cracknell (Calof), 56. Cracknell, 60. Bjalončík (Calof, Cracknell) - 29. Acolatse (Chyzowski, Coe)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Spišská Nová Ves - Slovan Bratislava 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Góly: 11. Martin (Cormier, Martel), 20. Martel (Jääskeläinen, Lepaus), 28. Martel (Cormier, Lepaus), 48. Mack (Lepaus, Žiak), 50. Cormier (Surák), 59. Kubat (Lepaus, Žiak) - 5. Buček (Takáč, Turan).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - Trenčín 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Góly: 49. Smith (Pennington, Feranec), 59. Archibald (Pennington) - 20. Barron (Kudrna, Berkley), 21. Krajčovič (Šiška, Mikuš), 48. Krajč (Krajčovič).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Nitra - Zvolen 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 8. Krištof, 65. Jackson (Holešinský, Osburn) - 22. Nauš (Macek, Bartakovics).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina - Banská Bystrica 2:3 pp a sn (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)
Góly: 57. Miller (Harris, Török), 60. Š. Petráš (Čajkovský) - 11. Šoltés (Žabka, Loshing), 28. M. Valach (Tičar, Česánek), rozh. nájazd Šoltés.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Košice - Michalovce 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Góly: 11. Šedivý (Dachnovskij, Jellúš), 16. Deyl (Baláž, Rosandič), 18. Mikúš (Rosandič, Jurčo), 24. Lamper (Rogoň, Havrila), 30. Jellúš (Jurčo, Rosandič), 60. Lamper (Rogoň, Baláž) – 20. Kytnár (Matta, Fominych), 22. Safaralejev (Stahoň), 57. Safaralejev (Welsh, Virtanen).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>