Spišiaci deklasovali Slovan a sú na čele. Nitra vyhrala a Cracknell hetrikom potiahol Poprad

Hokejisti Spišskej Novej Vsi.
Fotogaléria (9)
Hokejisti Spišskej Novej Vsi. (Autor: Facebook / HK Spišská Nová Ves)
Sportnet, TASR|4. okt 2026 o 20:26
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Pozrite si súhrn výsledkov 8. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa po triumfe 6:1 nad doterajším lídrom Tipsport ligy Slovanom Bratislava dostali po 8. kole na jej čelo.

Príležitosť posunúť sa na prvé miesto mal aj Liptovský Mikuláš, ten však prehral v Poprade 1:5. Triumf kamzíkov zariadil hetrikom kapitán Adam Cracknell, ku ktorému pridal aj asistenciu.

Iba druhé víťazstvo v sezóne dosiahla Nitra, ktorá zdolala podobne sa trápiaci Zvolen 2:1 po predĺžení. Napriek zisku dvoch bodov zostáva v tabuľke na predposlednom 11. mieste.

Fotogaléria zo zápasu HC Prešov - HK Dukla Trenčín (Tipsport liga - 8. kolo)
Na snímke zľava Lukas Sedlacek (Prešov), Andrej Hatala (Trenčín) počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove.
Na snímke hokejisti Trenčína sa tešia z gólu počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove.
Na snímke zľava Travis Rocky Barron (Trenčín), brankár Brandon Thomas Maxwell a Darren Michael Archibald (obaja Prešov) počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove.
Na snímke zľava brankár Brandon Thomas Maxwell (Prešov), Adam Stránský (Trenčín) a Martin Semaňák (Prešov) počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove.
9 fotografií
Na snímke hokejisti Trenčína počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove.Na snímke hokejisti Prešova, hore hlavný tréner Prešova Ryan Colville počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove v nedeľu 4. októbra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - POX - šport - hokej - Tipsport - extraliga - 8. - kolo - Prešov - Dukla - Trenčín - Slovensko - LigaNa snímke zľava Matthew John Sop (Trenčín) a Oliver Fatul (Prešov) počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove v nedeľu 4. októbra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - POX - šport - hokej - Tipsport - extraliga - 8. - kolo - Prešov - Dukla - Trenčín - Slovensko - LigaNa snímke hokejisti Trenčína, hore druhý zľava hlavný tréner Trenčína Todd Woodcroft počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove v nedeľu 4. októbra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - POX - šport - hokej - Tipsport - extraliga - 8. - kolo - Prešov - Dukla - Trenčín - Slovensko - LigaNa snímke zľava brankár Brandon Thomas Maxwell (Prešov) a Jadeon Descheneau (Trenčín) počas zápasu 8. kola Tipsport ligy v hokeji HC Prešov - HK Dukla Trenčín v Prešove v nedeľu 4. októbra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - POX - šport - hokej - Tipsport - extraliga - 8. - kolo - Prešov - Dukla - Trenčín - Slovensko - Liga

Na prvý triumf v prebiehajúcej sezóne však naďalej čaká Prešov. „Koňare“ síce dostali uplynulé dva svoje zápasy do predĺženia a samostatných nájazdov, no doma proti Trenčínu sa im to nepodarilo.

Trojgólové manko síce skresali na 2:3, ale bod vybojovať nedokázali.

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Dobrú formu z uplynulých duelov potvrdila Banská Bystrica, ktorá síce prišla o dvojgólový náskok v Žiline, no napokon zvíťazila 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

„Barani“ vyhrali štvrtýkrát za sebou, Žilinčania tretí raz po sebe prehrali.

Tipsport liga - 8. kolo:

Poprad - Liptovský Mikuláš 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Góly: 27. Bjalončík (Calof), 49. Cracknell (Dvořák), 51. Cracknell (Calof), 56. Cracknell, 60. Bjalončík (Calof, Cracknell) - 29. Acolatse (Chyzowski, Coe)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spišská Nová Ves - Slovan Bratislava 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Góly: 11. Martin (Cormier, Martel), 20. Martel (Jääskeläinen, Lepaus), 28. Martel (Cormier, Lepaus), 48. Mack (Lepaus, Žiak), 50. Cormier (Surák), 59. Kubat (Lepaus, Žiak) - 5. Buček (Takáč, Turan).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Trenčín 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Góly: 49. Smith (Pennington, Feranec), 59. Archibald (Pennington) - 20. Barron (Kudrna, Berkley), 21. Krajčovič (Šiška, Mikuš), 48. Krajč (Krajčovič).

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Nitra - Zvolen 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 8. Krištof, 65. Jackson (Holešinský, Osburn) - 22. Nauš (Macek, Bartakovics).

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Žilina - Banská Bystrica 2:3 pp a sn (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)

Góly: 57. Miller (Harris, Török), 60. Š. Petráš (Čajkovský) - 11. Šoltés (Žabka, Loshing), 28. M. Valach (Tičar, Česánek), rozh. nájazd Šoltés.

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Košice - Michalovce 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Góly: 11. Šedivý (Dachnovskij, Jellúš), 16. Deyl (Baláž, Rosandič), 18. Mikúš (Rosandič, Jurčo), 24. Lamper (Rogoň, Havrila), 30. Jellúš (Jurčo, Rosandič), 60. Lamper (Rogoň, Baláž) – 20. Kytnár (Matta, Fominych), 22. Safaralejev (Stahoň), 57. Safaralejev (Welsh, Virtanen).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hokejisti Spišskej Novej Vsi.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi.
Spišiaci deklasovali Slovan a sú na čele. Nitra vyhrala a Cracknell hetrikom potiahol Poprad
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