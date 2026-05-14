Ukrajina si bude užívať reflektory medzi elitou. Rusko zúri a hovorí o úpadku šampionátu

Ešte pred pár rokmi by to znelo ako absurdný scenár. Ukrajina - krajina s rozbitými štadiónmi, minimálnou ligou a generáciou hráčov roztrúsených po Európe - sa vracia medzi hokejovú elitu.
A Rusko? Hokejová veľmoc, ktorá desaťročia naháňala strach svetu, zostáva za dverami.
Pre jedných je to športová spravodlivosť. Pre druhých dôkaz, že politika definitívne "zabila" šport.
A práve preto tento príbeh stále vyvoláva emócie aj niekoľko dní po skončení turnaja.
Z trosiek späť medzi elitu
Ukrajinský hokej nikdy nepatril medzi gigantov. Po rozpade Sovietskeho zväzu žil skôr v tieni veľkých krajín a dlhé roky sa pohyboval iba v nižších divíziách. Potom prišla vojna.
Zničené zimné štadióny. Výpadky elektriny. Hráči odchádzajúci do zahraničia. Liga, ktorú dnes tvorí len hŕstka klubov fungujúcich skôr zo srdca než z peňazí.
A práve v tomto chaose prišiel moment, ktorý Ukrajinci označujú za malý športový zázrak - návrat medzi najlepších na svete.
Tím vedený bývalým hráčom NHL Dmytrom Chrystyčom si vybojoval postup napriek tomu, že mnohí ho ešte pred turnajom odpisovali. Ukrajina nešla hore ako favorit. Skôr ako krajina, ktorá odmietla zmiznúť.
Rusko zúri
Na druhej strane stojí Rusko – krajina, ktorá stále považuje svoje vylúčenie z medzinárodného hokeja za politickú vojnu vedenú proti „zbornej“.
Ruské médiá reagovali na ukrajinský postup podráždene. Objavili sa komentáre o „slabých tímoch“, „úpadku kvality šampionátu“ či tvrdenia, že Ukrajina postúpila iba vďaka pomoci iných.
Fanúšikovské diskusie boli ešte tvrdšie. Niektorí Ukrajincov otvorene zosmiešňovali a tvrdili, že medzi elitou nemajú čo robiť. Iní zasa označujú absenciu Ruska za hanbu moderného športu.
Lenže práve to robí celý príbeh taký silný - kým jedna krajina bojuje o prežitie hokeja, druhá o návrat svojej hokejovej identity.
Ukrajinskí hráči po postupe hovorili o rešpekte, ktorý vraj predtým necítili. Tvrdia, že sa snažia odstrihnúť od starej sovietskej mentality a budovať nový prístup k športu. A možno práve preto tento príbeh rezonuje ďaleko za mantinelmi.
Pre odporcov Ruska je Ukrajina symbolom vzdoru - krajina, ktorá aj počas vojny dokáže poraziť systém, ktorý ju roky držal v tieni.
Pre priaznivcov Ruska je to zas dôkaz, že šport sa stal rukojemníkom politiky a že svet bez ruskej reprezentácie jednoducho nie je kompletný.
Jedno je však isté
O Ukrajine sa v hokeji konečne hovorí. Nie ako o outsiderovi. Nie ako o bývalej sovietskej republike. Ale ako o tíme, ktorý sa vrátil z úplného dna.
A zatiaľ čo Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou ani o rok nebude súčasťou svetového šampionátu, Ukrajina si bude užívať reflektory medzi elitou. Pre krajinu zasiahnutú vojnou je to moment, ktorý má ďaleko väčší význam než len športový výsledok.
Na internete sa už dokonca objavili aj ironické vtipy namierené na účet Ruska. „Nemáte komu fandiť na MS v hokeji? Môžete fandiť Ukrajine,“ píšu používatelia sociálnych sietí.
Aj to ukazuje, že návrat Ukrajiny medzi elitu sa dávno nestal iba športovou témou, ale aj symbolickou ranou pre krajinu, ktorá kedysi hokeju dominovala.