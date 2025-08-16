Čelila silnej konkurencii. Forster sa v Diamantovej lige v Poľsku nedarilo

Viktória Forster
Viktória Forster (Autor: TASR)
TASR|16. aug 2025 o 16:17
ShareTweet0

Za osobným maximom výrazne zaostala.

CHORZÓW. Slovenská atlétka Viktória Forster obsadila 8. priečku v semifinálovom behu na 100 m prek. na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe. Časom 12,97 s sa medzi postupujúcu deviatku do finálového behu nedostala.

Forster si pred týždňom na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici zlepšila osobné maximum na 12,63, no ani zopakovanie tohto výkonu by jej v silnej konkurencii na účasť v hlavnom behu nestačil.

Postupová hodnota mala úroveň 12,55.

Forster sa na mítingu najvyššieho rangu predstavila druhýkrát v kariére. Premiéru mala pred rokom na rovnakom mieste a taktiež vtedy obsadila 8. miesto v semifinálovom behu.

Diamantová liga - míting v Chorzówe

Ženy:

100 m prek. - I. semifinále: 1. Ackera Nugentová (Jam.) 12,34 s,... 8. Viktória FORSTER (SR) 12,97.

Atletika

    Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová
    Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová
    Gajanovej čas bol pomalý. Víťazka zabehla v Diamantovej lige výkon roka
    dnes 16:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Čelila silnej konkurencii. Forster sa v Diamantovej lige v Poľsku nedarilo