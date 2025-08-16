Čelila silnej konkurencii. Forster sa v Diamantovej lige v Poľsku nedarilo

CHORZÓW. Slovenská atlétka Viktória Forster obsadila 8. priečku v semifinálovom behu na 100 m prek. na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe. Časom 12,97 s sa medzi postupujúcu deviatku do finálového behu nedostala.
Forster si pred týždňom na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici zlepšila osobné maximum na 12,63, no ani zopakovanie tohto výkonu by jej v silnej konkurencii na účasť v hlavnom behu nestačil.
Postupová hodnota mala úroveň 12,55.
Forster sa na mítingu najvyššieho rangu predstavila druhýkrát v kariére. Premiéru mala pred rokom na rovnakom mieste a taktiež vtedy obsadila 8. miesto v semifinálovom behu.
Diamantová liga - míting v Chorzówe
Ženy:
100 m prek. - I. semifinále: 1. Ackera Nugentová (Jam.) 12,34 s,... 8. Viktória FORSTER (SR) 12,97.