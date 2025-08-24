Sedemdesiatsedemročná Seidlová rozšírila svoju maratónsku zbierku. Slovenská rekordérka ešte nekončí

REYKJAVÍK. Slovenská bežecká rekordérka 77-ročná Eva Seidlová pridala k svojej už odbehnutej veľkej šestke prestížnych svetových maratónov ďalší významný beh a to maratón na islandskom Reykjavíku.
Sobotňajšieho 40. ročníka tamojšieho maratónu sa zúčastnilo približne 14.000 bežcov z 80 krajín sveta.
„Bol to jeden z mojich najlepších časov, hoci to bol jeden z najťažších maratónov. Pršalo, vietor fúkal každú chvíľu inak.
Tak ako hovoria, že tam je každú pol hodinu iné počasie. Čas som mala 5 hodín 17 minút a niečo, ešte som to neštudovala,“ uviedla Seidlová pre TASR.
Pre Seidlovú išlo o jej 533. beh. Najbližšie plánuje pobežať už budúci víkend a to maratón v Sydney. Do Austrálie kvôli tomu odlieta už v utorok 26. augusta.
„Len aby som docestovala. Pre mňa nie je problém ten maratón, ale docestovať tam. Lebo idem sama a budem cestovať viac ako 48 hodín. To som ešte nezažila,“ dodala.
Seidlová sa narodila 19. mája 1948 v Rimavskej Sobote. Behať začala vo veku 35 rokov. Prvý maratón absolvovala až takmer ako 38-ročná.
Na svojom konte má spomínanú veľkú šestku maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio.