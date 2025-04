Vysoký vek jej nerobí problém. Neúnavná Slovenka sa chystá odbehnúť 529. maratón

"Na maratón sa chystám, je to 20. ročník. Už sme len štyria bežci, ktorí by sme mali odbehnúť všetkých 20 ročníkov. Už ich viac ´športovo nežije´. Mám odbehnutých 528 maratónov. Teraz je rodina na mňa tvrdá, nechcú mi dovoliť viac ako desať maratónov do roka, aj keď to trošku preťahujem. Inak som v pohode, len sa spomaľujem," povedala pre TASR Seidlová.

Po tomto víkende rozhodne neplánuje dlhšie "vetrať" bežecké tenisky na verande.

"Mám veľkolepé plány. Hneď po tejto súťaži idem do Košíc na furčiansky maratón. Potom Rajec a Košice, to je jasné. Ale v auguste sa chystám na Island, bežať Reykjavík, to bol môj dlhodobý sen. Náročné na tom je, že jednu sobotu bežím Reykjavík maratón a hneď sa musím presunúť do Austrálie do Sydney.

Ďalšiu nedeľu, po týždni, bežím maratón v Sydney. Takže som musela do detailov prepracovať logistiku, aby som to všetko postíhala. A potom sa uvidí," prezradila skromná bežkyňa.

Seidlová sa narodila 19. mája 1948 v Rimavskej Sobote. Behať začala vo veku 35 rokov. Prvý maratón absolvovala až takmer ako 38-ročná.

Dovtedy sa venovala, len spoločne s priateľkami, cvičeniu v telocvični. Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio.