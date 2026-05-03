USA a Jamajka si podmanili šampionát v štafetách. Uspela aj domáca štvorica

Atléti z Botswany triumfovali na domácich majstrovstvách sveta štafiet v Gaborone v mužských pretekoch na 4x400 metrov.
Kvarteto v zložení Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori a Busang Collen Kebinatshipi zvíťazilo v rekorde šampionátu časom 2:54,57 min. pred striebornou Juhoafrickou republikou a bronzovou Austráliou.
Identické kvarteto získalo zlato aj na uplynulých MS v atletike v Tokiu.
Svetový rekord videli diváci v miešanej štafete na 4x100 metrov, kde Jamajka v zložení Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson a Tia Claytonová zvíťazila s rekordným časom 39.62 s. pred Kanadou a USA.
Ďalšie zlato pre Jamajku získala ženská štafeta na 4x100 metrov pred striebornou Kanadou, bronz vybojovalo Španielsko.
Dve zlaté medaily získali aj Spojené štáty americké, ktoré triumfovali v rekorde šampionátu v mixe na 4x400 metrov, keď zabehli ešte o viac ako sekundu rýchlejší čas ako pri zlate na MS v Tokiu.
Na pódiu ich doplnila Jamajka a Veľká Británia. Druhé zlato získali muži na 4x100 metrov v zložení Ronnie Baker, Max Thomas, Lance Lang a Pjai Austin v čase 37.43 s. Striebro vybojovala Juhoafrická republika a bronz Nemecko.
V ženskej štafete na 4x400 metrov triumfovalo Nórsko pred Španielskom a Kanadou.
MS v štafetách 2026
Mix 4x100 m:
1. Jamajka 39,62 s, 2. Kanada 40,23, 3. USA 40,33
Mix 4x400 m:
1. USA 3:07,47 min, 2. Jamajka 3:08,24, Veľká Británia 3:09,84
Ženy 4x100 m:
1. Jamajka 42,00 s, 2. Kanada 42,17, 3. Španielsko 42,31
Muži 4x100 m:
1. USA 37,43 s, 2. Juhoafrická republika 37,49, 3. Nemecko 37,76
Ženy 4x400 m:
1. Nórsko 3:20,96 min, 2. Španielsko 3:21,25, 3. Kanada 3:22,26
Muži 4x400 m:
1. Botswana 2:54,57 min, 2. Juhoafrická republika 2:55,07, 3. Austrália 2:55,20