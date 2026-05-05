Košice získali olympijský povrch. Míting bude premiérovo pod umelým osvetlením

Košičania sa napriek rozsiahlej rekonštrukcii centra mesta môžu tešiť aj tento rok na skokanský atletický míting JBL Jump Fest.
Hlavný program v rámci podujatia World Athletics Continental Tour Silver sa začne v stredu 27. mája o 20.00 h, premiérovo pod umelým osvetlením.
Od presunu do večerných hodín organizátori očakávajú ešte atraktívnejšiu súťaž po vizuálnej stránke, ako aj vyšší počet divákov.
Zároveň to umožní rozšíriť sprievodný program. JBL Jump Fest bude tento rok bez skoku do výšky, ktorý nie je možné zrealizovať práve pre spomenutú rekonštrukciu.
Druhý rok po sebe sa však môžu Košice pýšiť strieborným štatútom World Athletics Tour, pričom „striebornými“ disciplínami budú trojskok mužov a skok do diaľky žien.
Organizátorom „streetového“ atletického mítingu sa podaril husársky kúsok. V rámci obnovy atletického zariadenia získali od renomovaného výrobcu atletických povrchov Mondo identický povrch s tým, na ktorom sa súťažilo v roku 2024 na olympijských hrách v Paríži.
Okrem parížskeho Monda bude na Alžbetinej ulici stáť aj úplne nová skokanská rampa. Kompletná obnova sektora pre skok do diaľky a trojskok sa podarila aj vďaka úspechu v grantovej výzve Fondu na podporu športu zameranej na podporu významných súťaží organizovaných na území SR.
„Od nového sektora si sľubujeme kvalitnejšie podmienky pre skokanov, a to od najmenších až po najväčšie atletické esá. Pri návrhu novej rampy sme sa snažili eliminovať drobnosti, ktoré robili atlétom problém.
Určite sa potešia špičkoví trojskokani, ktorí sa doteraz do posledného skoku odrážali z dosky určenej pre skokanov do diaľky. Tú sme teda posunuli o jeden meter ďalej od doskočiska,“ vysvetlil v tlačovej správe manažér mítingu Peter Samuelis.