Zapletalová sa opäť predstaví na Diamantovej lige. Má šancu na účasť vo finálovom podujatí

Emma Zapletalová.
Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
TASR|13. aug 2025 o 13:42
BRATISLAVA. Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa predstaví aj na ďalšom podujatí Diamantovej ligy.

Dvadsaťpäťročná atlétka pobeží v rámci prestížneho seriálu v sobotu v poľskom Chorzowe na 400 m prekážok.

Bude to už jej štvrtý štart na podujatí DL - v Osle bola druhá, v Monaku štvrtá a v Londýne piata.

V priebežnom poradí seriálu je na 6. mieste so 16 bodmi a môže sa solídnym bodovým ziskom priblížiť k definitíve štartu vo finále v Zürichu 28. augusta.

V štartovej listine majú štyri pretekárky lepší čas v tomto roku ako slovenská rekordérka (53,75 s) - Femke Bolová 51,95, Savannah Sutherlandová 52,46, Jasmine Jonesová 53,18 a Andranette Knightová 53,67.

Na štvrtkovom striebornom mítingu v Jeruzaleme sa predstaví čerstvý víťaz PTS mítingu na 200 m Ján Volko.

Rovnako ako na piatkovom mítingu tej istej kategórie v Banskej Bystrici, opäť pobeží oba šprinty na 100 m a 200 m.

V sobotu na ostravskom štadióne sa v rámci majstrovstiev ČR družstiev v rámci hosťovania predstavia Viktória Forster (100 m a 100 m prek.) a Daniela Ledecká (400 m a 200 m).

Informoval o tom Alfonz Juck z manažérskej skupiny Top Athletics.

