Riaditeľ maratónu chválil atmosféru aj rekordy: Víťaz mal stratu 50 sekúnd, no zrýchlil

KOŠICE. Riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar hovoril po 102. ročníku o vydarenej akcii.
Najstarší európsky maratón prilákal na trať vyše 18-tisíc ľudí, ďalšie desaťtisíce ho sledovali priamo v košických uliciach i v priamom prenose.
Pomyselnou čerešničkou na torte je nový traťový rekord Keňana Mosesa Kipngeticha Kemeia, ktorý vylepšil maximum krajana Cheropa Rona o osem sekúnd.
Tridsaťdvaročný Kemei triumfoval s časom 2:06:47. „V súkromnej tipovačke s priateľmi som dnes napísal čas víťaza 2:06:51,“ priznal Koniar.
Kemel patril k favoritom 102. ročníka MMM, hoci v štartovom poli boli dvaja bežci s lepšími osobnými rekordmi.
Najlepší „osobák“, aký kedy prišiel do Košíc, mal Kinde Atanaw Ayalew, no napokon sa umiestnil až na 7. mieste s časom 2:10:44 a stratou takmer štyroch minút na víťaza.
Nový rekordér košickej trate Kemei sa od úvodu držal v popredí a na 33. kilometri sa odtrhol aj od posledného bežca, ktorý s ním držal tempo. Záverečné kilometre boli už len o jeho snahe o traťový rekord, ktorým si zároveň vylepšil osobný o jednu sekundu.
Počas samotného behu však na medzičasoch miestami výrazne zaostával za rekordom, inak tomu nebolo ani na obrátke v polovici maratónu.
„Mali sme stratu asi 50 sekúnd na rekord. Potom však išiel v čase asi 7-8 kilometrov v čase 2:53 min na kilometer. V závere nestrácal a ešte zrýchlil. Štyridsiaty kilometer dal za 3:01. V prvom okruhu pošetril sily a využil aktuálnu formu.
Tento rok už bežal výborne v Barcelone a ešte lepšie v Košiciach. Boli to krásne preteky. Keď sa pozrieme na medzičasy, tak uvidíme, že ide o jeden z našich najlepších výsledkov v 2. kole, teda po obrátke,“ zhrnul Koniar.
VIDEO: Riaditeľ pretekov Branislav Koniar
Medzi ženami triumfovala Balemelay Shumet Kebedeová z Etiópie výkonom 2:21:56 h. Štvorica elitných žien sa držala tempa vodičov.
„Dlhý čas išli podľa plánu. Boli tam mladé pretekárky a všetky tri si dokázali vytvoriť osobné rekordy. Počasie bolo výborné a napokon si viacerí elitní bežci vytvorili osobné rekordy,“ poznamenal Koniar.
Popri držiteľovi nového traťového rekordu mal najväčší potlesk divákov Tibor Sahajda. Domáci vytrvalec sa viackrát predstavil aj na kráľovskej trati, na ktorej si v roku 2019 spravil osobný rekord.
Medzičasom už presedlal na polmaratón a v Košiciach sa v nedeľu tešil z ďalšieho titulu majstra Slovenska.
„Bolo zrejmé, že ak nebude mať výraznejší problém, tak zvíťazí. Myslím si, že potreboval takéto povzbudenie. Dnes už funguje v inom režime než v minulosti, no myslím si, že stále to má v nohách i v hlave.
Myslím si, že ešte nás bude niekoľko rokov baviť svojimi výkonmi,“ konštatoval Koniar, ktorý nezabudol pochváliť ani počasie.
Počas týždňa pred maratónom trápil Košičanov studený vietor, no pred maratónskym víkendom ustal. Aj vďaka tomu nezostal košický maratón nič dlžný svojej povesti podujatia, ktoré sprevádza mimoriadna atmosféra.
„Bola výborná. Bolo síce chladnejšie, no nefúkal vietor. Tradične to bolo veľmi dobré,“ priznal Koniar.