V Košiciach padol traťový rekord. Medzinárodný maratón mieru ovládol Keňan

Elitní bežci na obrátke maratónskej trate počas 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach.
Elitní bežci na obrátke maratónskej trate počas 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. (Autor: TASR)
TASR|5. okt 2025 o 11:16 (aktualizované 5. okt 2025 o 11:25)
Po úniku finišoval s výrazným náskokom.

Výsledky 102. MMM

1. Moses Kipngetich Kemei (Keňa) 2:06:47 h

2. Timothy Kipkorir Kattam (Keňa) +44 s

3. Silas Kipkoech Sugut (Keňa) + 1:34 min

Inline:

Muži: 1. Pavol Dzurák 38:38 min, 2. Samuel Paroulek 40:01, 3. Jan Jelínek 42:48

Ženy: 1. Renáta Karabová 44:36, 2. Emma Štofirová 44:37, 3. Kelly Diaz Delgadová 44:38

Handbike:

Muži: 1. Rafal Wilk 30:51, 2. Daniel Kukľa 34:59, 3. Maroš Orečný 34:59

Ženy: 1. Anna Oroszová 40:42

KOŠICE. Keňan Moses Kipngetich Kemei zvíťazil na 102. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v novom traťovom rekorde.

Po úniku, ku ktorému sa odhodlal už na 33. kilometri, finišoval s výrazným náskokom. Časom 2:06:47 h si zároveň vytvoril osobný rekord.

Skupina favoritov sa podľa očakávania držala v úvode pokope, pričom vysoké tempo si držala aj vďaka vodičovi.

Na 10. kilometri mali najlepší muži čas 30:16, ženy 33:35 a vyzeralo to, že obe kategórie by mohli atakovať traťový rekord.

Mužská elita absolvovala obrátku v čase 1:03:43, ktorý dával nádej na rekord z roku 2023 (2:06:55).

Rýchle tempo mala na obrátke aj elita žien, ktorá sa postupne roztrhala, no v polovici pretekov mali štyri z nich reálnu šancu na rekord vďaka priebežnému času 1:11:19 h.

Čelo pretekov sa roztrhalo už na približne 32. kilometri. Do úniku sa dostal Moses Kemei, s odstupmi za ním boli ďalší favoriti.

Tí nedokázali odpovedať na jeho tempo a 32-ročný Keňan si suverénne prišiel po víťazstvo.

S odstupom 44 sekúnd prišiel do cieľa na druhej priečke jeho krajan Timothy Kipkorir Kattam. Trojicu Keňanov na pódiu doplnil Silas Kipkoech Sugut (+1:34).

Víťazi MMM od roku 1999

2025: Moses Kipngetich Kemei (Keňa)

2024: Denis Chirchir (Keňa)

2023: Philemon Rono (Keňa)

2022: Reuben Kerio (Keňa)

2021: Reuben Kerio (Keňa)

2020: Marek Hladík (SR)

2019: Hillary Kibiwott Kipsambu (Keňa)

2018: Raymond Kipchumba Choge (Keňa)

2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)

2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)

2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)

2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)

2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)

2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)

2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)

2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)

2007: William Biama (Keňa)

2006: Edwin Kipchom (Keňa)

2005: David Maiyo (Keňa)

2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)

2003: Grigorij Andrejev (Rusko)

2002: David Kariuki (Keňa)

2001: David Kariuki (Keňa)

2000: Ernest Kipyego (Keňa)

1999: Róbert Štefko (SR)

Atletika

