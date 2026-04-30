Pohánková vyradila v Nemecku nasadenú dvojku. V druhom sete odvrátila mečbal

ITF W100 Wiesbaden 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Simona Waltertová (Švajč.) 3:6, 7:6 (8), 6:1
Slovenská tenistka Mia Pohánková dosiahla na turnaji ITF W100 v nemeckom Wiesbadene ďalšie veľké víťazstvo.
V dramatickom trojsetovom zápase vyradila druhú nasadenú švajčiarsku súperku Simonu Waltertovú, po viac než dvoch hodinách boja 3:6, 7:6 (8), 6:1.
Mladú Slovenku čaká v boji o semifinále Nemka Tessa Hohanna Brockmannová.
Úvodný set priniesol jasnú dominanciu nasadenej Švajčiarky. Hneď v prvom geme získala brejk a v piatom opäť uspela na podaní Slovenky.
Pohánková za stavu 1:5 odvrátila tri setbaly a vzápätí uspela pri servise súperky. Ďalšiu hru na podaní však nezvládla a prehrala set.
Ani začiatok druhého dejstva vôbec nevyšiel Slovenke. Veľmi rýchlo prehrávala 0:3 a jej šance na postup boli nízke. Skvelo však zareagovala a vyrovnala na 3:3.
V deviatom geme uspela pri podaní Waltertovej, no nedokázala na servise uzavrieť set. Rovnako sa jej to stalo za stavu 6:5.
Tajbrejk priniesol veľkú vyrovnanosť. Za stavu 6:5 Pohánková nevyužila setbal. Krátko na to mala mečbal Švajčiarka, no tiež nebola úspešná.
Slovenka nakoniec zvládla loptičku pri treťom setbale a vynútila si rozhodujúci set. V ňom už Pohánková nenechala nič na náhodou. Okamžite viedla 3:0 a nedopustila v ďalšom priebehu drámu.
Za stavu 4:1 získala ďalší brejk a potom využila hneď prvý mečbal.