    Pohánková vyradila v Nemecku nasadenú dvojku. V druhom sete odvrátila mečbal

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|30. apr 2026 o 14:11
    Mladú Slovenku čaká v boji o semifinále Nemka Brockmannová.

    ITF W100 Wiesbaden 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Simona Waltertová (Švajč.) 3:6, 7:6 (8), 6:1

    Slovenská tenistka Mia Pohánková dosiahla na turnaji ITF W100 v nemeckom Wiesbadene ďalšie veľké víťazstvo.

    V dramatickom trojsetovom zápase vyradila druhú nasadenú švajčiarsku súperku Simonu Waltertovú, po viac než dvoch hodinách boja 3:6, 7:6 (8), 6:1.

    Mladú Slovenku čaká v boji o semifinále Nemka Tessa Hohanna Brockmannová.

    Úvodný set priniesol jasnú dominanciu nasadenej Švajčiarky. Hneď v prvom geme získala brejk a v piatom opäť uspela na podaní Slovenky.

    Pohánková za stavu 1:5 odvrátila tri setbaly a vzápätí uspela pri servise súperky. Ďalšiu hru na podaní však nezvládla a prehrala set.

    Ani začiatok druhého dejstva vôbec nevyšiel Slovenke. Veľmi rýchlo prehrávala 0:3 a jej šance na postup boli nízke. Skvelo však zareagovala a vyrovnala na 3:3.

    V deviatom geme uspela pri podaní Waltertovej, no nedokázala na servise uzavrieť set. Rovnako sa jej to stalo za stavu 6:5.

    Tajbrejk priniesol veľkú vyrovnanosť. Za stavu 6:5 Pohánková nevyužila setbal. Krátko na to mala mečbal Švajčiarka, no tiež nebola úspešná.

    Slovenka nakoniec zvládla loptičku pri treťom setbale a vynútila si rozhodujúci set. V ňom už Pohánková nenechala nič na náhodou. Okamžite viedla 3:0 a nedopustila v ďalšom priebehu drámu.

    Za stavu 4:1 získala ďalší brejk a potom využila hneď prvý mečbal.

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková vyradila v Nemecku nasadenú dvojku. V druhom sete odvrátila mečbal
    dnes 14:11
