Otec z neho chcel krajčíra, mama huslistu. Sparťan storočia neznášal nudné zápasy

Pravda je aj to, že najslávnejšie roky vo svojej bohatej a úspešnej kariére strávil pri Vltave.

Nemožno sa tomu čudovať, veď bez ohľadu na to, kde jeho tím hral, fanúšikovia sa chodili pozerať predovšetkým naňho.

Malý Kvašňák mu niekoľkokrát zabudol priniesť svoju fotografiu na registračný preukaz. Iný by už asi rezignoval, ale Bauer vytrval.

Malý Andriš sa preháňal s rovesníkmi po trávniku a tento skúsený harcovník so správnym nosom na budúce futbalové hviezdy ihneď odhadol, že pred sebou vidí nádejného veľkého hráča. Výškou, ale predovšetkým hrou.

Keby Andrej Kvašňák nebýval so svojimi rodičmi niekoľko metrov od štadióna Jednoty (dnes TU Košice, pozn. red.) na terajšej Watsonovej ulici a keby si ho nevšimol nezabudnuteľný vyhľadávač talentov Mikuláš Bauer, tak by zrejme celý európsky futbal prišiel o veľa.

Po návrate do civilu už Košice mali opäť zastúpenie medzi elitou, tentokrát pod staronovým názvom Jednota.

V roku 1956 sa Spartak Košice síce dostal do I. ligy, ale po skončení súťažného ročníka sa mužstvo ocitlo na poslednom 12. mieste. Kvašňák vo veku 20 rokov absolvoval neúspešnú premiéru v najvyššej súťaži, ale aj naďalej zostal prvoligistom. Musel si však obliecť zelenú vojenskú uniformu a narukoval do Dukly Pardubice.

V otcových šľapajach nepokračoval, na husle celkom zanevrel, ale o to viac ho z roka na rok priťahovala futbalová lopta.

Otec chcel mať z neho krajčíra, mama pre zmenu hudobníka, konkrétne huslistu. On však brával do rúk sláčik s obrovským odporom.

V Čermeli zažil reprezentačnú premiéru

V jeseni 1959 bolo slávnostné otvorenie športového areálu Lokomotívy v Čermeli a pri tej príležitosti sa v Košiciach uskutočnilo prvé oficiálne medzištátne stretnutie.

Išlo síce „iba“ o rezervy Československa a Sovietskeho zväzu, ale u nás medzi áčkom a rezervou boli minimálne rozdiely, hráči často hrali za oba výbery.

Na Lokomotíve boli Kvašňákovými spoluhráčmi Bomba, Jarábek, A. Urban, Vengloš, Brunovský, Vacenovský, Kadraba...

Napríklad Bomba o päť rokov neskôr nastúpil v Kodani za Výber Európy proti Výberu Škandinávie.

Únos na Letnú alias „Prípad Kvašňák“

Nečudo, že po Kvašňákovi sa začali obzerať funkcionári silnejších telovýchovných jednôt.

V tých časoch sa to sem-tam robilo tak, že vytipovaného hráča, tí so silnejším politickým krytím pod rúškom tmy „uniesli“ do svojho mesta.

Tak sa zrodil aj „Prípad Kvašňák“, ktorého si Sparťania odviezli do svojho sídla na Letnej a samozrejme aj do pripraveného bytu.

Celú záležitosť riešili až ústredné telovýchovné orgány. Podľa očakávania uprednostnili Pražanov, pretože vraj na Letnej bude mať lepšiu možnosť výkonnostného rastu.

Nuž, svojím spôsobom to bola aj pravda, lebo po ročníku 1959/60 finančne zruinovaná Jednota vypadla z I. ligy.

Potom sa pretransformovala na VSS Košice a tie sa prebojovali medzi najlepšie československé tímy až v roku 1963.

S odstupom času môžeme uvažovať aj nad tým, či by Andrej ako hráč Jednoty, neskôr VSS Košice dostával toľko príležitostí v reprezentačnom tíme.

V Prahe bol na očiach nielen ľuďom zodpovedným za zostavy národných výberov, ale aj telovýchovných, štátnych a straníckych papalášov, ktorí mali akési nepísané právo hovoriť na tému futbalové mužstvo ČSSR.