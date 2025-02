Nitru čaká obhajoba Czech Bowlu. Chceme byť najlepší, hovorí prezident klubu

"Boli sme majstri, ale tento rok by sme chceli byť najlepší tím v lige. Minulý rok mala Vysočina kvalitný tím, jeden zápas sme s nimi prehrali, ale bohužiaľ, k odvete sme sa s nimi nedostali. Okrem toho, že chceme obhájiť, tak by som bol rád, keby bolo vidieť, že sme najlepší. Vyzerá to tak, že najlepšie tímy budú podobné, ako tomu bolo pred rokom.

Znojmu Knights zostala väčšina hráčov a tiež zahraniční hráči, od Vysočina Gladiators nejde moc informácií, ale myslím si, že tiež majú vymyslený dobrý plán. Je tu Ostrava, Bratislava, ktoré síce neavizovali posily, ale majú širokú základňu, takže treba s nimi rátať. Bude to veľmi tesné, ako minulý rok," povedal pre TASR k ambíciám a cieľom prezident klubu Matej Gašperan.

Majstrovský káder prešiel v meste pod Zoborom prirodzene obmenami, hlavnou je zmena na poste hlavného trénera, klub angažoval Američana Jaymesa Regualosa.

Družstvo sa medzi sezónami posilnilo napríklad o reprezentantov Slovenska Juraja Sanitru a Roderika Šuboviča, z úspešnej zostavy zostali mnohé opory, ako Američan Tyrone Clark alebo Kanaďan Jayden Lawson.

"Vždy, po takejto sezóne je neisté, že si niektorí hráči povedia, že je to vrchol ich kariéry a skončia, respektíve sa to môže stratiť. Chceme tím udržať, ideme udržateľnou formou. Dosť sme sa venovali a sústredili na hráčov. Vďaka podmienkam sme si hráčov udržali, chcú hra a dosiahnuť ešte viac. Ideme do toho naplno. Zostali nám všetci, plus nám prišli zahraniční hráči," uviedol funkcionár Nitra Knights.

Úspech nitrianskeho tímu prilákal do klubu nových záujemcov o americký futbal, do predsezónnej prípravy sa zapojilo cez 20 potenciálnych hráčov.

"Na nábore bolo vidieť, že po úspešnej sezóne bol kvalitný a prišlo veľa záujemcov o tento šport. Prišli sem po väčšine z iných športov. Prešli si od septembra tréningovým procesom a stále trénujú. Už majú za sebou približne päť mesiacov tréningu. Samozrejme, veľa z nich už skončilo, lebo si možno nevedeli predstaviť, čo to všetko obnáša.

Zostalo nám ich päť-šesť, ale to je normálne. Pri americkom futbale som už vyše 25 rokov, tak málokedy zostalo viac ako 10 alebo 15 percent z náboru," zhodnotil Gašperan možné posilnenie tímu.