V New Yorku ho nechceli zaplatiť, dnes je najlepší. Zmarí v Super Bowle zápis do histórie?

BRATISLAVA. Známa veta Garyho Linekera o tom, že futbal hrá 22 hráčov a na konci vždy vyhrajú Nemci zľudovela a preniesla sa aj do iných športov. V americkom futbale boli roky v tejto pozícii New England Patriots, ktorí s Tomom Bradym šesťkrát vyhrali Super Bowl, no v súčasnosti majú nálepku "neporaziteľného tímu" Kansas City Chiefs. Tím okolo quarterbacka Patricka Mahomesa si zahrá Super Bowl v piatej z posledných šiestich sezón. Navyše, môže dosiahnuť niečo, čo nedokázali ani Bradyho Patriots, ani žiaden iný tím v histórii NFL.

Po výhre nad Buffalom 32:29 vo finále konferencie AFC, majú zverenci Andyho Reida šancu na to, aby 10. februára v New Orleans zavŕšili víťazný hetrik. "Dostať sa do Super Bowlu je ťažké a určite to nepovažujem za samozrejmosť. To, že sa nám to podarilo opäť na domácom štadióne Arrowhead, je výnimočné," cituje Mahomesa televízia CBS Sports. Play-off je iná súťaž Ak by sa pred týmto očakávaným zápasom robil prieskum, komu fanúšikovia NFL viac prajú úspech, väčšina by sa priklonila na stranu Buffala. Dominancia jedného tímu totiž prináša okrem uznania aj jednotvárnosť, ktorú diváci nemajú radi. Bills zažili obrovskú smolu v 90. rokoch, keď štyrikrát v sérii prehrali v Super Bowle a na víťazstvo v ňom musia stále čakať. VIDEO: Harrison Butker a jeho víťazný 35-yardový field goal

Quarterback Josh Allen má proti Patrickovi Mahomesovi v základnej časti bilanciu 4-1, no v play-off s ním prehral všetky štyri zápasy. Za vyrovnaného stavu 29:29 premenil Harrison Butker 35-yardový field goal a hoci mal Allen ešte dostatok času na prípadný obrat (3:33 min, pozn.), nepodarilo sa mu preklopiť skóre na stranu Bills. "Nie je to zábavné. Ak chcete byť šampiónmi, musíte zdolať šampiónov a to sa nám nepodarilo. Majú dobrú zostavu aj plán a zahrali o jednu úspešnú akciu viac ako my. Na chlapcov som hrdý," povedal Allen.

"Chiefs majú dobrý tím, dvakrát po sebe vyhrali Super Bowl. Musíme pokračovať v našej práci, aby sme sa cez nich dostali. Povedal som chlapcom, že sa nemajú za čo hanbiť," uviedol tréner Bills Sean McDermott. Prekonal už aj Montanu O treťom titule po sebe hovoril Travis Kelce už pred takmer rokom, keď sa na ihrisku tešil z triumfu v Super Bowle nad San Franciscom 49ers. S Mahomesom a ďalšími vytvorili dynastiu, ktorá môže dosiahnuť nevídané veci. Jednou z nich je trikrát po sebe získať trofej Vinca Lombardiho. "Je to úžasný úspech. Je ťažké vôbec vyjadriť slovami, čo pre nás znamená mať takú príležitosť, akú budeme mať o dva týždne v New Orleans. Je to špeciálne," hovoril majiteľ klubu Clark Hunt. VIDEO: Kansas City Chiefs získali trofej pre víťaza konferencie AFC

Keď Samaje Perine získal prvý down a definitívne rozhodol o postupe Chiefs, líder obrany Chris Jones sa rozplakal. Skúsenému 140 kg vážiacemu mužovi stekali slzy po tvári ako malému chlapcovi. Aj vďaka nemu Kansas fantasticky zvláda tesné koncovky zápasov a aktuálne ťahá sériu 17 výhier v súbojoch, ktoré rozhodlo jediné skórovanie. "Celý rok na tom pracujeme. Pre nás to bol iba ďalší zápas, na takéto situácie sme zvyknutí a preto sme sebavedomí," povedal Jones pre ESPN.

Víťazstvom nad Buffalom prekonal Mahomes Joea Montanu v počte víťazných duelov quarterbackov v play-off. Na konte ich má 17, Brady až 35. "Viem, že na Toma veľa strácam, ale budem sa snažiť urobiť všetko, čo bude v mojich silách," povedal hviezdny hráč s číslom 15. Dokonalé manželstvo Súperom Kansasu vo finále zámorskej NFL budú hráči Philadelphie Eagles, ktorí v nedeľňajšom zápase deklasovali Washington Commanders 55:23. Súpera doslova zničili hrou po zemi, keď mu nasúkali sedem behových touchdownov. Trikrát skóroval z tesnej blízkosti Jalen Hurts, raz Will Shipley a motorom útoku Eagles bol tradične Saquon Barkley. VIDEO: Saquon Barkley a jeho 60-yardový touchdown

Svojich 15 behových pokusov premenil na 118 získaných yardov a trikrát s loptou vbehol do end zóny. Podľa bývalého agenta NFL Joela Corryho si svojimi výkonmi a postupom do Super Bowlu polepší o 750-tisíc dolárov. Už v základnej časti mohol prekonať rekord Erica Dickersona v počte behových yardov, no pred posledným duelom akceptoval rozhodnutie tímu, ktorý s istotou miestenky v play-off šetril svoju oporu.

Barkley predvádzal vynikajúce výkony už v drese New Yorku Giants a chcel tam zostať. Klub ho však nechcel požadovane zaplatiť. Vo Philadelphii dostal nielen štedrý kontrakt, ale aj šancu na Super Bowl. "Barkley je faktorom, ktorý Eagles nedovolil dostať sa do krízy. Vo Philadelphii dostal výbornú ofenzívnu líniu a keďže útok Jalena Hurtsa nie je založený iba na ňom, tak mu to prirodzene otvára priestor. Jeho manželstvo s Eagles je to najlepšie, čo sa mohlo stať obom stranám. Pre mňa je to jednoznačne najlepší podpis minulého roka," vravel pred začiatkom play-off pre Sportnet komentátor Ladislav Fabo. VIDEO: Philadelphia Eagles získali trofej pre víťaza konferencie NFC

Repríza spred dvoch rokov Pred finále konferencie NFC sa špekulovalo o zdravotnom stave quarterbacka Hurtsa, no napokon doviedol Philadelphiu k dokonalému výkonu. Dvadsať z jeho 28 pasov našlo správneho adresáta, ani raz nestratil loptu a veľmi efektívne zapojil do hry receiverske trio - Brown, Goedert a Smith. "Nechcem, aby tento tím viedol na poste quarterbacka nikto iný. Je to víťaz, ktorý sa musí vyrovnávať s toľkou kritikou," povedal tréner Nick Sirianni.