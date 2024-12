Česi im môžu závidieť. Šampióni z Nitry robia kroky vpred a získali aj veľké posily

Kedysi na ich zápasy chodilo sto až dvesto ľudí. Nemali kde poriadne trénovať a klub fungoval najmä vďaka členskému, ktoré si platili samotní hráči. Boli to podmienky, ktoré sa nedajú porovnať so súčasnosťou. Po príchode generálneho partnera Samuela Vetráka americký futbal pod Zoborom rozkvitol, čoho najlepším dôkazom bola minulá sezóna. Nitra Knights ako prvý zahraničný klub ovládol českú Snapbacks ligu, navyše v domácom prostredí pred rekordnou návštevou 2458 divákov.

Do štartu nového ročníka síce zostáva ešte niekoľko mesiacov, no v Nitre už teraz pracujú na tom, aby boli silnejší na trávniku aj mimo neho.

"Fungujeme tak, že keď sa nám niečo podarí, tak hneď hľadáme nové výzvy, aby sme nezaspali na vavrínoch. Máme ďalšie nápady, ktoré sa snažíme pretlačiť," hovorí pre Sportnet quarterback tímu BORIS BÚTORA.

Váš úspech vyvolal množstvo pozitívnych ohlasov. Ako s odstupom času vnímate to, že ste najlepším tímom v československej súťaži? Samozrejme, teší nás to, no zároveň to vnímame ako záväzok do ďalšej práce. Teraz je síce obdobie medzi sezónami, ale pracujeme na organizačnej stránke. Snažíme sa zlepšiť podmienky, aby boli u nás všetci čo najviac spokojní. Chceme pritiahnuť aj ďalších hráčov a vytvoriť silnú konkurenciu na všetkých pozíciách.

Prilákal triumf v Czech Bowle do klubu aj nových ľudí, ktorí by sa chceli venovať americkému futbalu? Musím povedať, že tohtoročný nábor bol najúspešnejší za posledné roky. Pribudlo vyše 20 ľudí, ktorí s nami začali mimosezónnu prípravu - tréningy vo fitku a v telocvični. Naše tréningové počty sa hýbu okolo 45 ľudí. Mali sme aj tréning, kde nás bolo vyše 50, čo je na prípravu nevídané číslo. V našich zemepisných šírkach majú kluby možno 30 hráčov, ktorí sú schopní zasiahnuť do zápasov. My sme ich mali asi 40, no tento nábor ukazuje, že päť až desať ľudí by sa mohlo už teraz pripojiť k mužstvu. VIDEO: Zábery zo zápasu Nitra Knights - Znojmo Knights

Aké je pracovať s nadšencami, z ktorých sa postupne môžu stať hráči? Rozptyl ľudí, ktorí sa k nám prihlásili, je veľký. Máme osemnásťročných, ale aj štyridsiatnika. Tí, ktorí to myslia vážne, dostali pokyny a ich tréning pozostával z posilňovne a atletickej prípravy. Táto fáza prebiehala dva mesiace, aby sme si o nováčikoch zistili čo najviac a tiež oni zistili, o čom americký futbal je. Tentokrát vydržali všetci. Ako ste spokojný s aktuálnymi podmienkami v klube? Máme dostatočné počty a snažíme sa zastabilizovať hráčsku základňu. Máme amatérske až poloprofesionálne zmluvy, kde napríklad odmeňujeme dochádzku. Benefitmi sú aj preplácanie benzínu či fyzioterapeuti. Chceme motivovať aj trénerov, aby sme mali kvalitný realizačný tím. Podľa mojich informácii máme najlepšie podmienky v celej lige. Z českých tímov sa nám približujú Vysočina, Znojmo a Ostrava.

Na sociálnych sieťach ste informovali o príchode Roderika Šuboviča. Aké máte očakávania od bývalého kapitána slovenskej reprezentácie? Už minulý rok s nami spolupracoval, no mal aj iné pracovné povinnosti. Tento rok bude naplno súčasťou trénerského tímu, ale bude aj hrať. Stará sa o našu ofenzívnu líniu a je vidieť, že tréningy majú úplne inú úroveň. Bude neoceniteľným prínosom pre klub, nášho running backa, ale aj pre mňa. Keď drží ofenzívna línia, quarterbackovi sa vždy hrá lepšie. VIDEO: Samuel Vetrák o filozofii klubu Nitra Knights (rok 2023)

Nastali v kádri aj ďalšie významné zmeny? Nielenže zostalo zdravé jadro, ale už teraz máme podpísaných oboch kľúčových importov z minulého roku - LB/RB Tyronea Clarka a najlepšieho tacklera ligy a reprezentanta Kanady Jaydena Lawsona. Navyše, z náboru a rekrutingu sme sa posilnili na každej pozícii. Prišiel aj Juraj Sanitra, ktorý bol najlepším hráčom Bratislava Monarchs v minulej sezóne. Prišli k nám aj odchovanci Zvolena Patriots, ktorí po minulé roky hrali nižšiu ligu v Česku, ale v mojich očiach majú stále na vyššiu súťaž. Sme podstatne silnejší a je na tréneroch, aby to správne poskladali. Určite budeme mať v sezóne najvyššie ambície.

Sledujete nejakých quarterbackov, ktorými sa inšpirujete? Inšpirujem sa skôr ofenzívnymi koordinátormi. V našom playbooku máme veľa hier, ktoré pochádzajú z vyšších líg a sú upravené do nášho systému. Vždy je to o tom, aby všetkých jedenásť ľudí vedelo, čo presne má robiť. Predošlú sezónu rakúskej ligy vyhrali Prague Black Panthers. Je to klub, ktorého úrovni by ste sa raz chceli priblížiť? Ak by sme dva-tri roky dominovali v českej lige, tak by možno potom bolo otázkou, či sa neposunúť vyššie. Z okolitých krajín je jednoznačne najlepšia súťaž v Rakúsku, ale o tom je predčasné hovoriť.

Quarterback Boris Bútora. (Autor: Nitra Knights/ facebook)

Zlepšila sa po triumfe v Czech Bowle aj podpora zo strany mesta? Poslanci by nám mali schváliť dotáciu, takže dúfam, že sa to podarí. Predtým sme nedostali adekvátnu pomoc, no spolupráca s mestom je veľmi dôležitá. Je cítiť, že americký futbal ľudí v Nitre zaujíma stále viac a aj poslanci či primátor vidia, že to robíme ako športovo-rodinnú akciu.

Na vysokej úrovni máte aj jednotlivé programy pre flag futbal, ktorý bude súčasťou olympijských hier 2026 v Los Angeles. Väčšina reprezentačných tímov je tvorená našimi hráčmi. Tomáš Urban odvádza skvelú prácu, fantasticky to rozbehol a venuje tomu takmer celý voľný čas. Olympiáda je lákadlom, no dostať sa na ňu nebude ľahké. Verím, že sa Slovensko pokúsi kvalifikovať, ale treba si uvedomiť, že v senioroch sme stále na chvoste Európy, nie to ešte na svetovej úrovni.