Hral na Malorke aj mal dlhú pauzu. V Nitre získal cennú trofej a útok s ním naháňa strach

NITRA. Hráči tímu Nitra Knights splnili svoj primárny cieľ. V základnej časti Snapbacks ligy skončili na prvom mieste, čo im pred semifinále dáva veľkú šancu na to, aby si opäť po roku zahrali v Czech Bowle o víťaznú trofej.

Od toho zápasu už ubehlo pár dní, ale ešte si na to spomeniem. Takisto veľa sledujem akcie na videu a premýšľam, čo som mohol urobiť lepšie," hovorí Paprčka, ktorý patrí na svojej pozícii medzi najlepších v lige.

"V poslednom kole v Bratislave som nechytil dlhú loptu. Bol som úplne sám, mal to byť touchdown, ale lopta sa mi stratila v slnku a nechytil som ju.

Priznáva, že s takýmito číslami nemôže byť nespokojný, no zároveň je perfekcionista, a tak by vždy chcel mať ešte o niečo lepšie osobné štatistiky.

Práve on je jednou z ústredných postáv úspešného nitrianskeho ťaženia. V tejto sezóne nachytal 756 yardov a na svoje konte si pripísal osem touchdownov.

"V Nitre hráme spolu tretiu sezónu a môžem povedať, že sa vidíme aj naslepo. Ja viem, čo on vidí a naopak. Stačí, že sa na seba pozrieme a viem, kam mám bežať. Tá zohranosť je na vysokej úrovni," hovorí.

Hráč s číslom 1 na drese si spomína aj na prvý zápas, ktorý odohral s Borisom Bútorom. Bolo to v reprezentačných farbách a hoci spolu nikdy predtým nehrali, hneď z prvej akcie skóroval Paprčka 80-yardový touchdown.

"Americký futbal mi chýbal, no sťahoval som sa späť do Hriňovej, kde v okolí nebol žiaden klub. Potom sa mi začali ozývať chalani z Nitry, vrátane Borisa.

Je to síce hodina a pol cesty, no keď som absolvoval zopár tréningov, tak som videl, že sa v Nitre zišla dobrá partia. To ma presvedčilo, že sa chcem k tomuto tímu pridať," hovorí 29-ročný receiver.

Svoj životný zápas odohral vo vlaňajšom Czech Bowle, kde deklasoval obranu Znojma. V najsledovanejšom dueli za ostatné roky dal štyri touchdowny.