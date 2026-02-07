Bola to najhoršia akcia v dejinách? Nikdy som nevidel toľko chlapov plakať, tvrdí hrdina

O americkom futbale sa zvykne hovoriť, že je to "game of inches", teda hra centimetrov. O úspechu či neúspechu často rozhodujú detaily, malé chyby a až do konca si nemožno byť ničím istý.
Niečo o tom vedia aj fanúšikovia Seattle Seahawks, ktorí v roku 2015 už videli svojich obľúbencov s víťaznou trofejou. Namiesto toho im však zostali oči pre plač a nechápavé pohľady na dianie na ihrisku.
Super Bowl XLIX sa nezmazateľne zapísal do histórie. Cenu MVP síce dostal Tom Brady, no hrdinom bol obranca, ktorý ani neprešiel draftom NFL.
Chýbal jediný yard
Zápas medzi Seattlom a New England bol ako na hojdačke. Najskôr Patriots dvakrát viedli rozdielom touchdownu, neskôr prehrávali o 10 bodov, aby sa dve minúty pred koncom opäť dostali do vedenia.
Julian Edelman zachytil loptu v endzóne a útok vedený Russellom Wilsonom mal 122 sekúnd na odpoveď. Mal tri oddychové časy a potreboval touchdown.
Stačila necelá minúta a aj vďaka mimoriadne šťastnému zachyteniu Jermainea Kearsea sa Seattle dostal na päťyardovú líniu a išiel si po obhajobu titulu.
VIDEO: Hviezdny moment Malcolma Butlera v Super Bowle 49
K tej sa ešte viac priblížil z následnej akcie, keď najlepší running back súťaže Marshawn Lynch doniesol loptu jeden yard od endzóny.
V poslednej chvíli ho zastavil Dont'a Hightower, no pomohol tým svojmu mužstvu? Pravdepodobnosť, že Seahawks dosiahnu touchdown bola natoľko veľká, že skoršie skórovanie by doprialo Bradymu aspoň viac času.
Sekundy ubiehali a azda 95 percent z približne 115 miliónov sledujúcich fanúšikov očakávalo, že loptu opäť dostane do rúk Lynch a svojou robustnou postavou sa pokúsi preraziť chýbajúcich 0,914 metra.
Tréner Seattlu Pete Carroll však namiesto behu zvolil pasovú akciu.
Wilson hádzal smerom na Ricarda Lockettea, no loptu zachytil obranca Malcolm Butler. Z nováčika bol hrdina. Jeho zákrok zaistil New England štvrtý titul.
"Vedel som, že receiver nemôže bežať ďaleko, pretože boli blízko. Zbehlo sa to tak rýchlo... Spoluhráči mi vraveli, že nemôžu uveriť tomu, že som to dokázal. Nikdy som nevidel toľko chlapov plakať," povedal Butler.
Čudoval sa aj rozhodca
Oslavy Patriots sa ešte ani nezačali a ľudia si kládli otázku: Prečo hrali Seahawks túto akciu? Dokonca aj rozhodca Bill Vinovich vravel svojmu kolegovi: "Prečo hádžeš, keď máš v tíme Lyncha a do konca zostáva minúta?"
Rodák z Oaklandu nabehal v základnej časti vyše 1300 yardov a skóroval 13 touchdownov. V play-off pridal ďalšie dva, vrátane jedného v Super Bowle, v ktorom 24 behov pretavil v zisk 102 yardov.
Pridať ešte jeden yard by pre neho na tri pokusy nemal byť problém, no šancu nedostal. Člen siene slávy Emmitt Smith vtedy napísal, že to bolo najhoršie rozhodnutie v histórii amerického futbalu.
Člen redakcie NFL.cz a dlhoročný fanúšik Seahawks Jakub Kyloušek to však tak čierne nevidí. Podľa neho bola akcia zvolená správne, ale prevedená zle:
"Keby Seattle vyhral, dodnes by sa hovorilo o tom neuveriteľnom zachytení Kearsea. Myslím si, že aj táto akcia spôsobila, že Wilson hral cielene doprava, pretože Carroll považoval Butlera za slabší článok obrany.
Možno mal v hlave aj situáciu spred roka, keď bol Lynch v konferenčnom finále proti San Franciscu takisto jeden yard od endzóny, no lopta mu vypadla."
Carroll: Bol som si tým istý
Pamätný je záber na Richarda Shermana. V jeho tvári sa miešali negatívne emócie - zdesenie, sklamanie či nechápanie toho, čo sa práve stalo.
Po kariére začal nahrávať vlastný podcast, pričom jeho hosťom bol aj Pete Carroll. Ani po skoro 10 rokoch nemohli obísť tému Super Bowlu z roku 2015.
"Boli ste vtedy na mňa poriadne nas**tí," hovoril Carroll, na čo jeho bývalý zverenec a líder obrany Seahawks odvetil: "Boli sme veľmi zranení".
VIDEO: Pete Carroll v podcaste bývalého hráča Richarda Shermana
Tréner argumentoval tým, že chcel dopriať tímu všetky štyri možné pokusy na útok. Po Lynchovom prvom behu zostali tri a už len jeden time out.
Preto chcel jednu akciu zahrať vzduchom, keďže v prípade nepresnej prihrávky sa zastavuje čas. Navyše, bola to akcia, ktorú často trénovali.
"Bol som si istý svojím rozhodnutím, lenže tá akcia dopadla najhoršie, ako mohla. Ten chlap urobil zákrok svojho života, ktorý ovplyvnil kariéry nás všetkých," povedal Carroll, ktorý viedol klub 14 sezón.
Na druhej strane treba vyzdvihnúť, že Patriots hru súpera študovali a túto akciu poznali. Na jednom z videí je vidieť, ako Butler túto situáciu nezvládol, no z chyby na tréningu sa poučil.
Keď si defenzívni koordinátori všimli, že Seattle posiela na trávnik tretieho receivera, kričali na Butlera: Malcom poď! Zo striedačky sa rýchlo presunul na ihrisko a po pase Wilsona skončila lopta v jeho rukách.
VIDEO: Analýza Super Bowlu 49 z pohľadu New England Patriots
"Keď ste tak blízko endzóny, nemáte veľa priestoru na manévrovanie. New England mal dobrú obranu, ktorá sa chystala na behovú akciu stredom.
Preto mi rozhodnutie hrať pasom neprišlo nelogické. Stačilo tú prihrávku hodiť trochu dozadu a obranca by sa tam nedostal," doplnil Kyloušek.
Z 5 dolárov je 18-tisíc
Pred tohtoročným Super Bowlom si redaktorka televízie FOX pripravila na Shermana žartík, keď sa ho spýtala, či jej môže podpísať fotku. Na nej bol zachytený práve v momente interception Butlera.
Pobavilo ho to, ale doplnil, že je to pre neho stále veľká trauma a že fotku podpíše až budúci týždeň, ak Seattle zdolá v Super Bowle New England.
Pred sezónou by takýto scenár čakal len málokto. O tom, aká malá bola pravdepodobnosť, najlepšie svedčí tiket sestry Jacka Westovera.
Súčasný fullback New England sa v minulej sezóne snažil presadiť v Seattli, ale neuspel. Jeho sestra pred začiatkom sezóny za päť dolárov natipovala, že sa práve tieto tímy stretnú vo finále, a tak vyhrala 18-tisíc.
"Určite je väčším prekvapením New England. Mnohí tvrdia, že mal ľahký rozpis zápasov, no pokiaľ by ten tím nebol dobrý, nevyhral by štrnásť zápasov.
Pamätám si na zápas s Atlantou, v ktorom viedli Patriots 21:7, ale v závere polčasu urobil quarterback Drake Maye chybu a Falcons touchdownom znížili.
Vtedy za ním prišiel tréner Mike Vrabel a komunikoval s ním ako otec so synom. Upokojil ho. Jeho prínos tvorí 50 percent úspechu. Okrem toho doviedol hráčov, ktorí výrazne posilnili defenzívu," hovorí Kyloušek.
Seahawks sa môžu poraziť len sami
Papierovým favoritom Super Bowlu je však Seattle. Veľkú zásluhu na tom má generálny manažér John Schneider, ktorý sa nebál urobiť radikálne zmeny.
Napriek platnému kontraktu nahradil Gena Smitha na poste quarterbacka Sam Darnold a tím sa rozlúčil aj s Tylerom Lockettom a DK Metcalfom.
K fantastickým výkonom sa rozohral receiver Jaxon Smith-Njigba (12 touchdownov, pozn.) a veľmi dôležité je, že fungujú všetky tri zložky hry.
"Od konca základnej časti si myslím, že Seattle je tímom, ktorý sa môže poraziť len sám. A to tým, že by niečo podcenil alebo by urobil nečakané hrúbky.
Obrana má obrovský hlad po víťazstvách a sú tam hráči, pre ktorých je to možno posledná šanca získať prsteň. Navyše, nie je to len o nich. Keď je treba, zaberie útok alebo špeciálne tímy," hovorí člen redakcie NFL.cz.
Seahawks jednoznačne favorizujú aj zámorskí experti. Z celkovo 24 analytikov, ktorí tipovali výsledok na oficiálnom webe súťaže, iba traja idú proti tímu okolo hlavného trénera Mikea Macdonalda.
Dante Koplowitz-Fleming má dokonca zmysel pre veľké športové príbehy, keďže tipuje výhru Seattle 28:24 s tým, že druhýkrát tú istú chybu neurobí.
"Seahawks prehrávajú 21:24, sú na jednoyardovej línii a do konca je 25 sekúnd. Kenneth Walker III dostáva loptu, beží k postrannej čiare, zasiahne pylón a o pár minút už lietajú zeleno-modré konfety," napísal.