Zatracovaný hráč dostal do Super Bowlu slávnu značku. Umlčal veľa ľudí, vraví tréner

Tím americkej NFL Seattle Seahawks má na Slovensku početnú fanúšikovskú základňu, no v posledných rokoch im veľa dôvodov na radosť nedoprial.
Účasť v play-off rozhodne nebola samozrejmosť a pokiaľ sa tam aj mužstvo z Lumen Fieldu dostalo, často zakoplo hneď na úvodnej prekážke.
O to väčším prekvapením sú výkony Seattle v tejto sezóne, ktorá môže mať zlatú bodku. Seahawks si totiž po výhre nad Los Angeles Rams zaistili postup do Super Bowlu, v ktorom zabojujú o svoj druhý titul.
Vyzvú v ňom hráčov New England Patriots, ktorí sa vo finále konferencie AFC museli popasovať nielen s húževnatým súperom, ale aj vrtochmi počasia.
Dva debakle za osem dní
Jednou z ústredných postáv úspechu Seattle je quarterback Sam Darnold. Na drafte NFL v roku 2018 si ho New York Jets vybrali z tretej pozície, teda pred Joshom Allenom či napríklad Lamarom Jacksonom.
Vysoké očakávania však nedokázal naplniť a namiesto zbierania úspechov menil kluby. Okrem Jets hral za Carolinu, San Francisco či vlani za Minnesotu.
VIDEO: Sam Darnold a touchdown Coopera Kuppa proti Rams
Práve vo farbách Vikings reštartoval svoju kariéru. V základnej časti prispel k výbornej bilancii 14-3, no aj tak si po sezóne musel hľadať nový angažmán.
Dobrý dojem totiž pokazili dva zápasy za osem dní, keď najskôr Minnesota prehrala v súboji o konferenčné prvenstvo s Detroitom 9:31 a následne schytala debakel aj v prvom kole play-off proti Los Angeles Rams 9:27.
Darnold tak razom dostal nálepku hráča, ktorý v dôležitých zápasoch nedokáže predviesť svoj najlepší výkon, a tak mužstvo nedovedie k titulom.
Napriek tomu po ňom siahlo Seattle a dozaista neľutuje. Darnold nadviazal na výkony z Minnesoty a hoci mal individuálne o niečo slabšie čísla, v kombinácii s výbornou obranou si Seahawks po 11 rokoch zahrajú v Super Bowle.
Nevedia si ho vynachváliť
V konferenčnom finále Darnold opäť čelil Rams s quarterbackom Matthewom Staffordom, no tentokrát sa žiadny debakel nekonal. Vo vyrovnanom súboji si zachoval chladnú hlavu a na ihrisku bol lídrom.
Neurobil výraznú chybu, nazbieral 346 pasových yardov a po troch jeho prihrávkach skórovali domáci touchdown. Výsledkom bolo víťazstvo 31:27.
"Nedá sa hovoriť o zápase bez toho, aby sme nespomenuli nášho quarterbacka. Dnes večer umlčal veľa ľudí, takže mám z neho radosť," cituje agentúra AP slová hlavného trénera Seattle Mikea Macdonalda.
"Neviem si ho vynachváliť. Po tom všetkom, čím si prešiel, stojím za ním," povedal štatisticky najlepší wide receiver súťaže Jaxon Smith-Njigba.
Jednou z kľúčových bola situácia, keď päť minút pred koncom nepremenili Rams zásluhou Devona Witherspoona štvrtý down v blízkosti endzóny.
Následne Darnold umnou hrou, podporovanú výborným výkonom running backa Kennetha Walkera III, nechal vypršať takmer celý zostávajúci čas a Seattle štvrtýkrát získalo trofej Georgea Halasa.
"Všetci, ktorí kritizovali Sama, sa teraz musia pozrieť do zrkadla. Hral úžasne a vďaka nemu ideme ďalej," povedal Witherspoon pre klubový web.
VIDEO: Devon Witherspoon a jeho dôležitý obranný zákrok
Body, ktoré neskôr chýbali
Súperom zverencov Mikea Macdonalda budú na Levi's Stadium v Santa Clare hráči New England Patriots. Pre úspešnú organizáciu to bude už 12. Super Bowl, no prvý od konca éry legendárneho Toma Bradyho.
Finále konferencie AFC nezačali Patriots dobre a na pôde Denveru prehrávali 0:7. Navyše, Broncos vedení náhradným rozohrávačom Jarrettom Stidhamom, mohli neskôr zvýšiť náskok o dve skórovania, ale urobili chybu.
V druhej štvrtine namiesto ľahkého field goalu nepremenili štvrtý down a napokon im v defenzívnej bitke chýbali práve tieto tri body.
Následne sa počasie výrazne zhoršilo a dohrávalo sa na snehu. Aj preto sa oba útoky ťažko presadzovali, a tak sa zrodilo skóre 10:7 pre Patriots.
Klub z predmestia Bostonu, ktorý bol nedávno podporiť slovenský hokejista Zdeno Chára, vyhral v predošlej sezóne len štyri zápasy a patril k najhorším.
Príchod trénera Mikea Vrabela však pozdvihol trápiacu sa organizáciu a o dva týždne sa bývalý linebacker môže stať vôbec prvým víťazom Super Bowlu v pozícii hráča (2002, 2004, 2005) a trénera rovnakého tímu.
"Nevyhrám to ja, ale hráči. To vám môžem sľúbiť. Urobím všetko, čo bude k tomu potrebné, aby sme boli na toto stretnutie pripravení," uviedol.