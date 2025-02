Milióny ľudí si zapnú Super Bowl kvôli šou. Trump nezabudol, ako ho víťazi naštvali

Od roku 1971 hrali proti sebe zástupcovia konferencií NFC a AFC 54-krát, pričom bilancia je vyrovnaná. V posledných rokoch mala mierne navrch NFC, no o vyrovnanie skóre sa postarala dynastia Kansasu.

Už po štyroch rokoch sa však formát zmenil. Fúziou súťaží vznikla Národná futbalová liga (NFL), ktorá je rozdelená do dvoch konferencii a práve ich víťazi každoročne bojujú o trofej Vinca Lombardiho.

História Super Bowlu sa datuje do roku 1967, keď nahradil NFL Championship Game. Zástupcovia dvoch konkurenčných súťaží AFL a NFL sa dohodli, že víťaza určí veľké finále, v ktorom sa stretnú víťazi oboch líg.

"Vážim si klub, ktorý ma draftoval a tím, ktorý je okolo mňa. Je to výnimočná séria, ktorú ťaháme a vždy si cením toho, keď sme v Super Bowle, pretože nikdy neviete, kedy je to naposledy," povedal Mahomes.

Dejiskom Super Bowlu LIX bude Caesars Superdome v New Orleans. Toto mesto bude hostiť ostro sledovaný zápas jedenásty raz, čím vyrovná rekord Miami.

Kuriozitou je, že keď naposledy hostil veľké finále, tak počas zápasu Baltimoru so San Franciscom vypadlo osvetlenie a 34 minút sa nehralo.

Očakáva sa, že do New Orleans zamieri počas víkendu vyše 100-tisíc ľudí, pričom len necelých 75-tisíc bude mať to šťastie sledovať zápas naživo.