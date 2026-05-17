Rekord aj dôležitá výhra. Nitra zvládla domáci súboj a priblížila sa k play off

Hráči Nitry Knights zvíťazili v ôsmom kole základnej časti českej Snapbacks ligy v americkom futbale nad Pilsen Patriots 31:10.
Jediný slovenský tím v súťaži uspel v druhom stretnutí po sebe a v tabuľke poskočil na tretiu pozíciu s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier.
Na štadióne pod Zoborom si na prvé body museli počkať diváci do druhej štvrtiny. Najskôr sa Knights podarilo zaznamenať touchdown, ale hostia odpovedali 10-bodovou šnúrou a išli tak na polčasovú prestávku za priaznivého stavu 10:7.
V ďalších minútach už prebrali iniciatívu nad stretnutím Nitrania a napokon zaznamenali proti českému tímu hladké víťazstvo o 21 bodov. „Pre mňa je to zadosťučinenie za všetky tie roky, čo hrám americký futbal.
Stále sa však koncentrujem na tímový výkon. Chcem, aby sme sa vzopreli a hlavne prvé polčasy začali hrať poriadne,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii hráč Nitry Mário Bíro.
Dvadsaťosemročná dlhoročná tvár Knights sa v tomto stretnutí postarala o stanovenie nového ligového rekordu v počte nachytaných yardov.
„Rytieri“ urobili ďalším úspechom dôležitý krok za účasťou v tohtoročnom play off, keď sa hlavne vzdialili Patriots a zároveň v tabuľke poskočili na tretiu pozíciu.
„Som veľmi spokojný s výsledkom, ale treba povedať, že veľký rešpekt voči súperovi. Mal za sebou dlhú cestu vo veľmi ťažkých podmienkach. Možno výsledok ukazuje, že sme vyhrali jednoznačne, ale rozhodne to tak nebolo.
Zápas sa rozhodol v poslednej štvrtine, v ktorej sme sa dokázali trochu odtrhnúť. Chceli sme hrať viac vzduchom, ale počasie nám to nedovolilo,“ dodal v hodnotení stretnutia domáci člen defenzívy Juraj Sanitra.
Nitra pokračuje v sérii domácich zápasov, v nedeľu 31. mája o 15.00 h privíta pred svojim publikom Brno Sígrs. Zo základnej časti postúpia štyria najlepší do play off. Finále, Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 19. júla v Nitre.
Snapbacks liga - 8. kolo