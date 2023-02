Po Super Bowle nevinili rozhodcov. Svojim gestom môžu inšpirovať ľudí

Bývalému hráčovi sa verdikt nepáčil

Kansas rozohrával necelé dve minúty pred koncom tretí down na osem yardov. Ak by ho nepremenil, musel by sa uspokojiť len s pokusom o field goal a Philadelphia by následne mala ešte pomerne dosť času na reagovanie.

Patrick Mahomes mieril svojou prihrávkou z hranice 25 yardov na JuJu Smith-Schustera, ktorého bránil James Bradberry. Lopta z ruky Mahomesa nebola presná a zdalo sa, že Eagles dôležitý moment zvládli.

Rozhodcovia však hodili na ihrisko žltú vlajočku.

Bradberrymu odpískali držanie, čo znamenalo automaticky prvý down. Nové tri pokusy využil Kansas na odčerpanie času a následne Butker rozhodol.

VIDEO: Súboj Jamesa Bradberryho a JuJu Smith-Schustera