Bol to dar alebo krádež? Prsteň pre víťaza Super Bowlu má aj Putin

Hráči Kansasu City Chiefs po vlaňajšej výhre nad Philadelphiou Eagles 38:35 čakali na prstene štyri mesiace, no výsledok stojí za to.

Z ihriska sa ešte jeden súboj presunul medzi návrhárov, ktorí súperia o to, koho dizajn bude predlohou pre výrobu tradičných prsteňov pre víťazov.

BRATISLAVA. Zdalo by sa, že touchdownom Mecolea Hardmana Jr. tri sekundy pred koncom predĺženia Super Bowlu sa sezóna NFL skončila. Platí to však len po športovej stránke.

"Je u nich v Michigane. Nechám im ho, je pre nich. Ja si musím ísť za ďalším. Ak sa mi to podarí, ten už bude môj," povedal Danna pre ESPN.

Tradícia víťazných prsteňov však pochádza z iného amerického športu, bejzbalu. Keď pred 102 rokmi vyhrali New York Giants Svetovú sériu, namiesto víťazných odznakov či hodiniek si vyžiadali práve prstene.

Prstene sú zvyčajne vyrobené zo žltého alebo ružového zlata. Výnimkou bol rok 2011, keď bola pre hráčov Green Bay Packers použitá platina. Zároveň to bolo prvýkrát, čo prsteň pozostával z viac ako sto diamantov.

Jedinou požiadavkou zo strany ligy je, aby nechýbalo logo NFL. Tá zvyčajne prispieva sumou päť až sedemtisíc dolárov za prsteň. Zvyšnú časť platí klub.

Napríklad, v roku 2015 zaplatilo vedenie New England Patriots takmer 5,5 miliónov dolárov za prstene, keďže cena jedného bola odhadom 36 500.

Zasiahnuť musel prezident USA

So siedmimi prsteňmi je najúspešnejším hráčom Tom Brady, no trochu sa zabúda na to, že rekordérom je jeho dlhoročný tréner Bill Belichick.

Ten získal šesť titulov ako hlavný tréner Patriots, no ešte predtým sa dvakrát tešil z víťazstva ako defenzívny koordinátor New Yorku Giants.