Depetris išiel do hry na polhodinu. V súboji favoritov na postup otočil zápas

Hral iba polhodinu

Bývalý kráľ ligových strelcov zo sezóny 2012/2013 najvyššej slovenskej súťaže a strelec 31 gólov z druholigového ročníka 2010/2011 nezostal svojej povesti nič dlžný.

Najskôr v 65. minúte využil center kapitána Róberta Polievku a o šesť minút neskôr, keď Polievku v pokutovom území nedovolene zastavil Novák, využil Depetris aj možnosť penalty. Hoci si na loptu brankár Košíc Igor Šemrinec siahol, zneškodniť ju nedokázal.

„Pri prvom góle dostal Robo dobrú loptu na ľavej strane, sekol ju dovnútra a videl som, že center prejde k stopérovi Košíc. Tiež som sa tam vrhol a ramenom som to trafil. Do penalty som šiel s jasným plánom dať gól, a to sa podarilo,“ usmial sa šťastný strelec v rozhovore pre klubovú televíziu.