Dva neuznané góly a vykúpenie od debutanta. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Severným Írskom

Hráči Slovenska pózujú pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko v Košiciach.
Fotogaléria (49)
Hráči Slovenska pózujú pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko v Košiciach. (Autor: TASR)
Sportnet|14. nov 2025 o 22:50
ShareTweet3

Oznámkujte slovenských futbalistov po zápase proti Severnému Írsku.

KOŠICE. Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom piatom zápase v kvalifikácii MS vo futbale 2026 v Košiciach nad Severným Írskom 1:0 (0:0).

Pred posledným kolom majú Slováci istú minimálne účasť v jarnej baráži a o priamy postup na šampionát zvedú súboj v pondelok v Lipsku proti Nemecku.

Najväčšiu šancu prvého polčasu mal David Strelec, keď po peknej akcii na ľavej strane bežal sám na brankára Peacock-Farrella, ale z uhla napálil loptu iba do brvna.

Bola to však jediná veľká príležitosť slovenského tímu v prvom dejstve. Súper postupne prevzal iniciatívu a úplne eliminoval ofenzívnu snahu domácich.

Po prestávke zverenci Francesca Calzonu zlepšili pohyb a vytvorili si súvislý tlak. Rezultoval z neho gól po priamom kope Haraslína v 55. minúte, ale rozhodca Kovács z Rumunska ho neuznal pre Škriniarov ofsajd.

V 65. min poslal Haraslín z ľavej strany ďalší nepríjemný center a lopta skončila v sieti. Slováci oslavovali, ale po krátkej chvíli rozhodca ani tento gól neuznal, keďže Strelec tečoval loptu rukou.

Po tomto momente sa už Severným Írom dlho darilo otupiť útočné snahy slovenského tímu. V pridanom čase však prišiel rozhodujúci moment. Bénes zakrútil rohový kop pred bránku, kde si našiel loptu debutant v reprezentácii Tomáš Bobček, ktorý strelil premiérový gól len zopár desiatok sekúnd po príchode na ihrisko.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Severné Írsko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Dion Charles (9) a hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
49 fotografií
Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ivan Schranz (18) a hráč Slovenska Mário Sauer (7) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) a hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Rigo (19) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Norbert Gyömbér (6) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke Marek Hamšík počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ivan Schranz (18) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) a hráč Severného Írska Bradley Lyons (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke v strede hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko (16) a hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke v strede hráč Severného Írska Isaac Price (14) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke v strede hráč Severného Írska Isaac Price (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Daniel Ballard (4) hlavičkuje počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) a hráč Severného Írska Bradley Lyons (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke sprava Tomáš Rigo (Slovensko) a vľavo Conor Bradley (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke sprava Dávid Hancko (Slovensko) a vľavo Conor Bradley (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke vpravo Adam Obert (Slovensko) a vľavo Dion Charles (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke druhý zľava Tomáš Rigo (Slovensko) a vľavo George Saville (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke uprostred Tomáš Rigo (Slovensko) a vpravo George Saville (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke sprava David Strelec (Slovensko) a vľavo Daniel Ballard (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke vpravo tréner Severného Írska Michael O’Neill počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke vpravo Dávid Hancko (Slovensko) a vľavo Peacock Farrell (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke uprostred asistent trénera Marek Hamšík pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke fanúšikovia Slovenska počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Hráči Slovenska pózujú pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko v Košiciach.

Kto zaujal? Od koho ste čakali viac? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Severnému Írsku. Najnižšia známka je 1, najvyššia 10.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Futbalisti Slovenska pred zápasom so Severným Írskom.
Futbalisti Slovenska pred zápasom so Severným Írskom.
Slovensko už má istú baráž o MS 2026. Ako sa hrá a kto môže byť súper Slovákov?
Boris Vanya|dnes 23:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Dva neuznané góly a vykúpenie od debutanta. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Severným Írskom