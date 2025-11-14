Dva neuznané góly a vykúpenie od debutanta. Oznámkujte Slovákov po výhre nad Severným Írskom

KOŠICE. Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom piatom zápase v kvalifikácii MS vo futbale 2026 v Košiciach nad Severným Írskom 1:0 (0:0).
Pred posledným kolom majú Slováci istú minimálne účasť v jarnej baráži a o priamy postup na šampionát zvedú súboj v pondelok v Lipsku proti Nemecku.
Najväčšiu šancu prvého polčasu mal David Strelec, keď po peknej akcii na ľavej strane bežal sám na brankára Peacock-Farrella, ale z uhla napálil loptu iba do brvna.
Bola to však jediná veľká príležitosť slovenského tímu v prvom dejstve. Súper postupne prevzal iniciatívu a úplne eliminoval ofenzívnu snahu domácich.
Po prestávke zverenci Francesca Calzonu zlepšili pohyb a vytvorili si súvislý tlak. Rezultoval z neho gól po priamom kope Haraslína v 55. minúte, ale rozhodca Kovács z Rumunska ho neuznal pre Škriniarov ofsajd.
V 65. min poslal Haraslín z ľavej strany ďalší nepríjemný center a lopta skončila v sieti. Slováci oslavovali, ale po krátkej chvíli rozhodca ani tento gól neuznal, keďže Strelec tečoval loptu rukou.
Po tomto momente sa už Severným Írom dlho darilo otupiť útočné snahy slovenského tímu. V pridanom čase však prišiel rozhodujúci moment. Bénes zakrútil rohový kop pred bránku, kde si našiel loptu debutant v reprezentácii Tomáš Bobček, ktorý strelil premiérový gól len zopár desiatok sekúnd po príchode na ihrisko.
