Duel Montrealu sledovali v chráme: Prvýkrát som kričala v kostole, povedala 94-ročná fanúšička

Juraj Slafkovský v treťom zápase play-off NHL proti Tampe. (Autor: SPORTNET - SEBASTIEN GERVAIS)
SITA|26. apr 2026 o 14:29
Na zápas prišlo približne 650 ľudí, pričom mnohí z nich vraj predtým v kostole nikdy neboli.

Nezvyčajnú atmosféru zažili fanúšikovia kanadského hokejového klubu Montreal Canadiens pred tretím zápasom play-off proti Tampa Bay Lightning.

Namiesto tradičných športových barov sa stovky ľudí zišli v katedrále, kde sledovali zápas na veľkoplošnej obrazovke - s pivom v ruke a hlasným povzbudzovaním.

Podujatie sa konalo v historickej Cathedral of St John the Evangelist v kanadskom meste Saint-Jean-sur-Richelieu, približne 40 minút od Montreal.

Organizátorka Francoise Dancauseová z umeleckého kolektívu Cargaison uviedla, že myšlienka spojiť hokej s chrámovým priestorom vznikla spontánne - a rýchlo si získala popularitu.

Dostal tvrdú ranu a urobil chybu. Slafkovský by sa nemal biť, myslí si zámorský expert
Súvisiaci článok
Dostal tvrdú ranu a urobil chybu. Slafkovský by sa nemal biť, myslí si zámorský expert

„Hokej je v Quebecu náboženstvom,“ povedala Dancauseová s tým, že paralela medzi vierou a oddanosťou fanúšikov je prirodzená. Podľa nej kostol poskytuje ideálne prostredie pre spoločné prežívanie emócií, ktoré šport prináša.

Na zápas prišlo približne 650 ľudí, pričom mnohí z nich vraj predtým v kostole nikdy neboli. Medzi nimi bola aj 94-ročná Aline Tremblayová, ktorá sledovala len svoj druhý hokejový zápas v živote.

„Bolo to fantastické. Kričala som, až som stratila hlas. Prvýkrát som takto kričala v kostole,“ povedala.

Fanúšikovia si okrem zápasu užívali aj neformálnu atmosféru - nechýbalo pivo ani spontánne oslavy.

Podujatie napokon korunovalo víťazstvo Montrealu po predĺžení, ktoré posunulo tím Canadiens, v ktorom pôsobí slovenský útočník Juraj Slafkovský, do vedenia 2:1 v sérii.

Nezvyčajné spojenie sakrálneho priestoru a športovej vášne tak ukázalo, akú silnú kultúrnu úlohu zohráva hokej v kanadskej provincii Quebec.

