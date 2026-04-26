    ONLINE: Lotyšsko - Nórsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|26. apr 2026 o 15:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji U18 2026: Lotyšsko - Nórsko.

    Hokejisti Lotyšska a Nórska dnes hrajú ďalší zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

    TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
    Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
    26.04.2026 o 18:00
    Lotyšsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nórsko
    Prenos
    Norsko

    Také Norsko je zatím na šampionátu bez zisku jediného bodu a je poslední, tedy páté. Ovšem také má šanci na vyřazovací boje, to by ale museli svého dnešního soka porazit, aby se tomu přiblížilo. Norové ve svém prvním utkání padli 1:6 s domácími Slováky. Následně pak nestačili na Kanadu, jenž vyhrála vysoko 8:0. Získají dnes Norové první body do tabulky, nebo to budou Lotyši?
    Lotyšsko

    Lotyši jsou v tabulce na čtvrtém místě a zatím nezískali ani bod. A tuto pozici se budou snažit udržet, aby si zajistili postup do vyřazovacích bojů. V úvodním utkání narazili na silnou Kanadu, která vyhrála 6:0. Následně pak Lotyšsko padlo i s Finskem. Hráči Suomi zvítězili 2:0. Dnes tak budou Lotyši za každou cenu chtít zvítězit, aby v turnaji pokračovali dále.
    Hezký nedělní večer přeji všem příznivcům hokeje. Na programu jsou dnes další zápasy v rámci mistrovství světa hráčů do osmnácti let a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na duel mezi Lotyšskem a Norskem.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    3

    2

    1

    0

    0

    13:5

    8

    2.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    3.

    Kanada

    3

    2

    0

    0

    1

    15:2

    6

    4.

    Lotyšsko

    2

    0

    0

    0

    2

    0:8

    0

    5.

    Nórsko

    3

    0

    0

    0

    3

    2:20

    0

    MS v hokeji U18 2026

