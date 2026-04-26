ONLINE: FC Tatran Prešov - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 7. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a AS Trenčín dnes hrajú zápas 7. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - AS Trenčín dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
26.04.2026 o 17:00
7. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Štofik, Zemko..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Prešovom a Trenčínom.
FC TATRAN Prešov
Prešov pretrhol negatívnu šnúru 11 zápasov bez výhry. Dokázal to v poslednom derby s Košicami v tejto sezóne. Rivala porazil 2:1 a ukončil mu 14-zápasovú sériu bez porážky. Tatran teda zvíťazil po štyroch mesiacoch, ale dno tabuľky ešte neopustil, no bodovo sa vyrovnal Skalici.
AS Trenčín
Trenčín taktiež chytil dobrú formu. Do tabuľky si polepšil o 12 bodov, ale minule absolútne vybuchol. Skalica až príliš jednoducho vyhrala 4:1. Hostia majú navrch vo vzájomných zápasoch s Prešovom. Nováčika zdolali 3:2 aj 1:0 a koncom jesennej časti si tímy delili body po bezgólovej remíze.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body