Šok pri pohľade na výsledok. Robinsonová: Celé druhé kolo som len naháňala svoje chyby

Alice Robinsonová ovládla obrovský slalom v Copper Mountain spôsobom, ktorý prekvapil aj ju samotnú.
Prvé kolo išla s absolútnou istotou, v druhom bojovala s nečitateľným terénom a stratou rytmu, no v cieli napriek tomu zasvietila zelená – a to s takmer sekundovým náskokom.
Novozélanďanka využila zaváhania favoritiek a pripísala si piate víťazstvo v kariére. Copper Mountain ponúklo náročné svetelné podmienky, v ktorých najlepšie lyžiarky chybovali – Robinsonová však bola jediná, ktorá našla rýchlosť v oboch jazdách.
„Pred pretekmi som si príliš neverila, takže toto víťazstvo je pre mňa obrovské povzbudenie. Chcela som si dokázať, že aj keď Sölden nevyšiel, viem sa pozbierať a ísť naplno,“ tešila sa v cieli dvadsaťtriročná víťazka.
Jazdila tu aj Zuzulová
Trať v americkom stredisku Copper Mountain bola pre ženy veľká neznáma. Naposledy tu pretekali v roku 2001. Na štart sa vtedy postavila aj slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová, ktorá obsadila 17. miesto v slalome.
Lyžiarky štartovali na tej istej zjazdovke ako deň predtým muži.
„Ženy štartujú do miernejšej časti trate, kde rozhoduje presné načasovanie a dobré rozjazdenie, aby sa čo najrýchlejšie dostali do najvyššieho tempa. Trať je výborne kombinovaná s prudkými a rovinatými pasážami,“ komentovala pre ČT Sport bývalá lyžiarka Lucie Hrstková.
Na štarte chýbali dve veľké mená – obhajkyňa veľkého glóbusu Federica Brignoneová, ktorá sa ešte zotavuje zo zranenia, a Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarka po páde v tréningu predčasne ukončila sezónu.
Najrýchlejšie našli recept
Sölden odštartoval sezónu a patril Julii Scheibovej. Rakúšanka vtedy presvedčila, že patrí medzi technicky najčistejšie pretekárky, no sama priznala, že Copper Mountain pre ňu bude iná výzva.
„Teším sa na prudké pasáže. Dúfam, že budem mať dosť rýchlosti aj na rovinatejšie úseky,“ povedala pre FIS.
Na trati to potvrdila – aktívna a vyrovnaná jazda jej priniesla tretie miesto po prvom kole.
Ešte výraznejší posun ukázala Alice Robinsonová. V Söldene otvorene priznala, že sa na lyžiach necítila dobre. V Copper Mountain už pôsobila úplne inak – jazdila isto, rýchlo a jej výkon to jasne potvrdil.
„Mala som dobrú kombináciu agresivity a citu pre ten agresívny sneh. V druhom kole chcem ísť rovnako, len ešte čistejšie. Viem, kde môžem pridať – najmä v nájazde do strednej pasáže Lights Out a tiež v závere, kde môžem ešte viac zatlačiť. Bude tma, takže to bude nová výzva, ale chcem sa držať jednoduchosti,“ povedala Robinsonová pre FIS.
Druhé miesto zatiaľ patrilo Švédke Sare Hectorovej, ktorá potvrdila, že jej dlhoročná stabilita v obrovskom slalome nezmizla.
„Recept na dnešné preteky obrovského slalomu je veľká agresivita. Pretekárky na prvých miestach sú veľmi agresívne, používajú silu vo svojej jazde a majú vycibrenú techniku. To sa dnes vyplatilo,“ komentovala Hrstková.
Domáca hviezda zaostala
Prvé kolo nevyšlo Mikaele Shiffrinovej. Američanka štartovala so sedemnástkou a od prvých brán strácala. Najväčší problém mala v prudkej pasáži, kde jej chýbala agresivita, ktorá bola kľúčová.
Na Robinsonovú stratila 1,74 sekundy a bolo jasné, že v druhom kole bude musieť ísť na hranici rizika.
V druhej jazde pôsobila úplne inak. Rýchlo sa dostala do rytmu, bola aktívnejšia na hrane a mala omnoho čistejší prejazd v technických úsekoch. Vďaka lepšej druhej jazde sa posunula o štyri miesta.
Na najlepšiu desiatku to však nestačilo a Shiffrinová obsadila 14. miesto.
Šok pre víťazku
V druhom kole mali najlepšie lyžiarky miernu nevýhodu – v tieni nevideli drobné nerovnosti, ktoré ich vedeli nepríjemne rozhodiť a narušiť rytmus.
Na pódium sa vyšvihla Thea Louise Stjernesundová. Nórka zašla najrýchlejšie druhé kolo, išla tvrdo na hrane a výrazne zdramatizovala boj o čelo výsledkovej listiny.
Scheibová ju však dokázala predbehnúť o dvanásť stotín sekundy. „Bola to jazda na hrane s niekoľkými chybami, ale to k agresívnemu štýlu patrí. Niekoľkokrát mala na mále. Risk sa však rozhodne vyplatil,“ komentovala Hrstková.
Druhá žena po prvom kole, Sara Hectorová, stratila svoj náskok – nezvládla rytmus v kľúčovej časti trate a klesla za Stjernesundovú.
Robinsonová nadviazala na výborný výkon z prvého kola a svoj náskok ešte navyšovala. Išla tvrdo a do cieľa prišla s takmer sekundovým náskokom. Pripísala si piate víťazstvo vo Svetovom pohári v obrovskom slalome.
„Bol to deň dvoch úplne odlišných jázd. V prvom kole som sa cítila kontrolovane a hladko, v druhom akoby som len dobiehala vlastné chyby – a o to viac ma šokovalo, keď som v cieli uvidela veľké zelené svetlo.
Pred pretekmi som si príliš neverila, takže toto víťazstvo je pre mňa obrovské povzbudenie. Chcela som si dokázať, že aj keď Sölden nevyšiel, viem sa pozbierať a ísť naplno.
Som na seba hrdá a teší ma, že môžem takto reprezentovať Nový Zéland v športe, ktorému dominuje Európa a Severná Amerika,“ tešila sa v cieli víťazka.
Program Svetového pohára pokračuje v nedeľu v Copper Mountain slalomom žien.