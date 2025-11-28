Shiffrinová skrývala slzy šťastia. Kilde sa vrátil, no sľub, ktorý dal rodičom, poruší

Mikaela Shiffrinová bola ako na ihlách. Hoci sa na domácom svahu v Copper Mountain predstaví až počas víkendu, najväčší stres zažila už vo štvrtok.
V objatí svojej matky Eileen s napätím sledovala výkon Aleksandra Aamodta Kildeho, ktorý sa do kolotoča Svetového pohára vrátil po 684 dňoch.
Prvá súťažná jazda jej snúbenca po takmer dvojročnej pauze zavinenej vážnym zranením vzbudzovala obavy, no napokon bol 33-ročný Nór popri Marcovi Odermattovi "druhým víťazom" úvodného super-G sezóny.
So štartovým číslom 22 prišiel do cieľa v solídnom čase a najmä bez známok predošlého zranenia. Shiffrinová bola dojatá, slzy skrývala pod okuliarmi.
"Bol to stresujúci deň, no teraz tu sedím s neuveriteľnými pocitmi. Som veľmi šťastný," povedal Kilde na tlačovej konferencii po pretekoch.
Magický pocit z jazdy
Víťaz Svetového pohára 2019/2020 a držiteľ ďalších štyroch malých krištáľových glóbusov tiež priznal, že nevedel, čo môže od seba očakávať.
"V hlave sa mi prehrávalo veľa scenárov: zvládnem tú rýchlosť a podobne. V niektorých zákrutách som bol trochu mimo, ale celkovo to bol proste magický pocit z jazdy," uviedol pre akreditované média.
VIDEO: Návrat Aleksandra Almonda Kildeho na súťažné svahy
Rodák z mesta Baerum začal dobre a približne v polovici trate mu patrilo 12. miesto so stratou 25 stotín na Odermatta. Výsledok v top 10 by bol senzáciou, no v záverečnom sektore sa prejavila dlhá súťažná pauza.
Od posledného medzičasu do cieľa mal Kilde až 51. najlepší čas a klesol na 24. priečku. To však pri jeho návrate nehralo ani zďaleka hlavnú rolu.
"Nevedel som, čo mám robiť. Najprv som bol unavený, potom som pocítil úľavu a keď som uvidel Mikaelu, nemohol som zadržať slzy. Som rád, že som ju mohol objať," cituje ho nórsky web Sportbladet.
Precenil svoje možnosti
Kilde nebol v akcii od 13. januára 2024, keď mal hrozivý pád vo švajčiarskom Wengene. Tamojšia trať zjazdu s dĺžkou 4,5 km patrí k najnáročnejším v celom lyžiarskom kalendári.
Nór tam dvakrát triumfoval, no v takmer osudný deň precenil svoje možnosti. Bol prechladnutý, bral antibiotiká a podľa toho aj jeho jazda vyzerala.
Robil chyby a tesne pred cieľom tvrdo spadol v rýchlosti 145 km/h.
VIDEO: Pád Aleksandra Aamodta Kildeho vo Wengene 2024
Niekoľko metrov sa šuchal po boku až ho zastavili ochranné siete. Utrpel hlbokú reznú ranu na lýtku a tiež si vážne poranil rameno. Jeden z lekárov to po páde opísal ako ruku, ktorá len-tak visí na koži.
V rozsiahlom rozhovore pre spravodajský web Verdens Gang (VG) Kilde povedal, že prvou osobou, ktorú uvidel, keď sa v nemocnici zobudil, bola Shiffrinová.
Američanka nastúpila do prvého možného lietadla a od začiatku mu bola veľkou oporou v neľahkých časoch. Lietala tam a späť medzi jej súťažami.
"Stala sa z nej trochu zdravotná sestra a to uprostred sezóny, keď mala svoje povinnosti. Mal to pocit, že túto osobu chcem mať po svojom boku po zvyšok života," priznal Kilde a o necelé tri mesiace ju požiadal o ruku.
Shiffrinová: Som nesmierne hrdá
Paradoxné je, že v novembri minulého roka utrpela nešťastné zranenie aj Shiffrinová, a tak sa úlohy vymenili. Tentokrát Kilde cestoval za ňou a podporoval ju v časoch, keď mala na dosah 100. triumf vo Svetovom pohári.
Ani jej návrat nebol ideálny, najmä v obrovskom slalome sa trápila, no dnes je opäť v skvelej forme a tiež má veľkú radosť z návratu svojho partnera.
"Mať možnosť vidieť jeho návrat bolo niečo neuveriteľné. Keď som ho videla na štarte, pomyslela som si: Čo sa tu deje? Som na neho nesmierne hrdá," povedala hviezdna lyžiarka pre švajčiarsku televíziu SRF.
"Mikaela je moja skala. Bola pri mne od prvého dňa. Nielen osobne, ale aj ako športovkyňa bola pre mňa inšpiráciou. Som taký šťastný, že s ňou môžem zdieľať všetko," opätoval Kilde slová Shiffrinovej.
Dvojnásobný olympijský medailista z Pekingu má za sebou prvý štart v novej sezóne a ďalšie by mal pridať od 4. do 6. decembra v Beaver Creeku.
V tomto stredisku zrejme poruší sľub, ktorý dal svojim rodičom.
Počas psychicky náročného obdobia, keď podľa jeho slov nie vždy videl zmysel života, im sľúbil, že sa už nikdy nepredstaví v disciplíne, v ktorej sa zranil - teda v zjazde. Dnes vie, že tieto slová nebude môcť dodržať.
"Skúšal som veľa vecí. Chcel som objavovať nové oblasti a získavať nové zručnosti. Uvedomil som si však, že mojím zmyslom je lyžovanie a malo by to tak zostať," dodal navrátilec vo Svetovom pohári.