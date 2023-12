Zubčič sa mohol tešiť po takmer troch rokoch, na Odermatta mu však nestačil ani skvelý výkon

Chorvát síce predviedol veľmi vydarenú jazdu s dobrým rytmom, no Švajčiar dokázal udržať svoj náskok napriek pomalšiemu štartu.

Do tempa sa dostal na konci druhej časti a odvtedy svoj náskok pred Slovincom zvyšoval. Kranjec dosiahol dvanáste pódium v kariére, na Odermatta stratil 2,26 s.

Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do druhého kola. Mladšiemu z bratov Andreasovi so štartovým číslom 45 sa jazda nevydarila.

V strmine bojoval s líniou, dvakrát vyšiel mimo stopu, pričom v druhom prípade zišiel ďaleko pod bránku. S mankom 5,21 s sa už po dojazde do cieľa zaradil za postupovú tridsiatku. Nakoniec obsadil 48. miesto.

Adam so 49-kou zvolil na rozdiel od brata opatrnejšiu jazdu, ktorej však chýbala väčšia dávka agresivity. So stratou 5,08 s sa takisto neprebojoval do 2. kola, keď skončil 47. tesne pred Andreasom.