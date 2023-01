Obhájil vlaňajší triumf. Odermatt bol v Adelbodene suverénny

Obrovský slalom SP mužov v Adelbodene

"Je to niečo úžasné. Skutočne som si užil tieto preteky, po minuloročnom víťazstve som vedel, že tu môžem opäť vyhrať. Publikom bolo neuveriteľné a hnalo ma dopredu," povedal v rozhovore pre FIS obhajca veľkého krištáľového glóbusu, ktorý vyhral štvrtý z piatich tohtosezónnych obrákov.

V 1. kole vypadol aj Žampa, ktorý štartoval s číslom 29. Problémy mal už na prvom medzičase, krátko po druhom ho vyhodila terénna nerovnosť mimo líniu, ešte sa zmestil do pravotočivej modrej bránky, no do ďalšej červenej už nie.

V 2. kole vypadli zo známych mien Francúz Mathieu Faivre i jeho krajan Victor Muffat-Jeandet, ktorý skončil v ochrannej sieti a po jeho páde museli preteky na niekoľko minút stopnúť.

V nedeľu čaká mužov v Adelbodene slalom (10.30 h/13.30 h).