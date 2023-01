Žampa nedokončil v Adelbodene prvé kolo, vedie Odermatt

Joan Verdu z Andorry (č. 24) skončil po páde v ochrannej bariére medzi matracmi. V 1. kole vypadol aj Žampa, ktorý štartoval s číslom 29.

Problémy mal už na prvom medzičase, krátko po druhom ho vyhodila terénna nerovnosť mimo líniu, ešte sa zmestil do pravotočivej modrej bránky, no do ďalšej červenej už nie.

Adam Žampa bol jediný slovenský zástupca v 67-člennej štartovej listine, jeho bratovi Andreasovi sa po nedávnom zranení a operácii sezóna už skončila.