Shiffrinová im ukázala cestu. Prichádza mladá generácia, ktorá si jej spoločnosť užíva

BRATISLAVA. Elitní lyžiari sa cez víkend tretíkrát po sebe predstavia v rakúskom stredisku Gurgl.
Pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu FIS je Gurgl odpoveď na dlhodobý problém – nájsť stabilné stredisko, ktoré vie garantovať sneh ešte pred začiatkom decembra.
Kým prvý rok šlo o experiment a druhý o sympatickú novinku, teraz pôsobí zastávka ako plnohodnotná položka v kalendári Svetového pohára.
Rakúske stredisko stavia na vysokej nadmorskej výške, spoľahlivom snehu už v novembri a trati Kirchenkarpiste, ktorá je prudšia a dlhšia než bežné zastávky. Dlhá a fyzicky náročná trať zvýrazňuje rozdiel medzi pretekármi, ktorí dokážu udržať agresivitu až do cieľa, a tými, ktorí v závere strácajú.
Svetový pohár v Gurgli 2025
Sobota, 22. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
Nedeľa, 23. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
/priamy prenos vysielajú stanice STVR, Eurosport 1, ORF 1 či Das Erste/
„Podmienky sú vynikajúce nielen na trati SP, ale v celom lyžiarskom areáli. Všetko je pripravené na vzrušujúci víkend,“ povedal predseda organizačného výboru v Gurgli.
Inšpirácia pre mladú generáciu
Minulý rok tu dominovala Mikaela Shiffrinová, za ňou prišla mladá albánska hviezda Lara Colturiová a tretia skončila Švajčiarka Camille Rastová.
Pre Colturiovú to bol vtedy prelomový moment sezóny – prvé pódium v konkurencii slalomárok a zároveň jasný signál, že jej agresívna jazda nie je len efektná, ale aj efektívna.
Teraz sa vracia na miesto, kde prerazila, nie ako prekvapenie, ale ako regulárna favoritka na pódium. Z pozície „šikovného talentu, ktorý môže prekvapiť“ sa presunula na úroveň lyžiarky, s ktorou sa musí počítať.
Ukázala to aj minulý víkend v Levi, kde skončila takisto na druhom mieste.
„Som naozaj nadšená, najmä preto, že som to nečakala – a navyše mám narodeniny. Tréningy boli dobré, ale necítila som sa až takto. Byť na pódiu spolu s Mikaelou pre mňa veľa znamená. Inšpirovala ma, odkedy som bola malá, a zdieľať s ňou pódium je fakt špeciálne.
Sme nová generácia, ktorá prichádza, a športovci ako Mikaela nám ukázali cestu. Teraz to môžem osláviť s tímom, rodinou a priateľmi – lepší narodeninový deň si neviem predstaviť,“ uviedla devätnásťročná Colturiová pre FIS.
Výsledky v zjazde aj slalome
Nástup mladej generácie potvrdila aj Emma Aicherová. Dvadsaťdvaročná Nemka si pripísala prvé pódium v slalome. Vlani už dokázala vyhrať preteky super-G a zjazdu.
Už druhú sezónu po sebe ukazuje, že z nej rastie komplexná, všestranná lyžiarka – typ pretekárky, ktorá má potenciál byť konkurencieschopná naprieč celým kalendárom. Fyzicky pôsobí oveľa silnejšie než pred rokom.
„Je to super pocit – úprimne som si nemyslela, že moje prvé slalomové pódium vo Svetovom pohári príde práve dnes, ale som naozaj rada, že sa to stalo. Pred druhým kolom som neriešila umiestnenie, chcela som len dobre jazdiť a zatlačiť.
A práve to sa mi v druhom kole podarilo lepšie. Je to len začiatok sezóny, uvidíme, kam sa to bude vyvíjať,“ povedala po pretekoch.
Chorvátska hviezda
Malý glóbus za slalom obhajuje Zrinka Ljutičová. Sezónu však nerozbehla pódiom, v Levi skončila šiesta. Nie je to ani slabý štart, ani potvrdenie dominancie z minulého roka.
Sama to po pretekoch pomenovala vecne, bez dramatizovania: „Šieste miesto je OK, solídne. Videla som veľa pozitívnych vecí, myslím, že solídne lyžujem, stojím dobre na lyžiach, aj technicky.
Ešte musím pospájať niektoré časti a stotinky pôjdu na moju stranu. Som spokojná. Dala som do toho všetko a myslím, že som lyžovala dobre – technicky aj takticky,” uviedla pre net.hr dvadsaťjedenročná Chorvátka.
Vlani v Gurgli obsadila deviate miesto.
Napredujú rýchlo
Shiffrinová je stále jasná jednotka, ale prvýkrát za dlhé roky má za sebou generáciu, ktorá ju nedoháňa pomaly a s rešpektom, ale s chuťou ju zosadiť.
Colturiová jazdí priamo na víťazstvo a neuspokojuje sa s bezpečnými jazdami, Aicherová po fyzickom aj technickom posune pôsobí oveľa kompletnejšie než minulú sezónu.
Už to nie je situácia „skúsená líderka vs. jeden nový talent“ – do boja vstupuje naraz viac mladých pretekárok, ktoré napredujú rýchlejšie.
Američanka si to veľmi dobre uvedomuje – leto podľa vlastných slov odjazdila naplno. Cítila, že musí byť pripravená už na prvé preteky.
„Som veľmi rada, že takto začínam slalomovú sezónu, a po zraneniach z posledných rokov je úžasné mať už dva preteky, v ktorých som sa cítila naozaj dobre,“ uviedla.
Potvrdí Braathen formu?
A podobne dynamicky sa mieša aj karta v mužskom slalome, kde sa rozdiely medzi top desiatkou stenčujú každou sezónou.
Víťazstvo v Gurgli obhajuje Clément Noel, ktorý predviedol precízny technický výkon a nechal za sebou Kristoffera Jacobsena a Atleho Lie McGratha.
Francúz do sezóny vstúpil dobre. V Levi obsadil druhé miesto, za ním sa z prvého pódiového umiestnenia v kariére tešil domáci lyžiar Edvard Hallberg.
Noel verí, že má výkonnosť na zisk malého glóbusu. „Chcel by som ho mať, je to pre mňa veľká výzva. Pôjdem preteky za pretekmi a uvidíme,“ povedal pre Eurosport.
V Levi zvíťazil Lucas Pinheiro Braathen, ktorý reprezentuje Brazíliu. Dvadsaťpäťročný víťaz vyhlásil, že má pred sebou najväčšiu sezónu v kariére.
Očakáva od seba veľa a tvrdí, že je stopercentne pripravený. „Teším sa, že budem reprezentovať Brazíliu na olympiáde. Mal som skvelú prípravu a teraz sa Svetový pohár rozbieha naplno,“ prezradil pre Eurosport.
Obhajcovi malého glóbusu za disciplínu, Henrikovi Kristoffersenovi, úvodné preteky nevyšli podľa predstáv. Obsadil trinástu priečku.