Komentátori: Vlhová bola famózna, ale Shiffrinová je nevyspytateľný diabol

Američanka sa po príchode do cieľa usmievala a čoskoro sa objímala so svojím nórskym priateľom a lyžiarom Aleksandrom Aamodtom Kildem.

„Sú to kruté preteky,“ dodal Kárník.

Slovenská lyžiarka v cieli zamávala do kamery a usmiala sa. Z jej prejavov bolo cítiť, že na trati predviedla maximum.

„Bolo to veľmi nasekané. Niekde by to stačilo na druhé miesto, niekde na šestnáste. Taký je to šport,“ reagovala Vlhová pre JOJ Šport.