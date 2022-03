Veľká smola. Vlhová tesne nezískala ani bod, zjazd vyhrala Shiffrinová

"Dala som do toho všetko a som sama so sebou veľmi spokojná. Každú jazdu na tejto trati som sa chcela zlepšiť aj aj dnes sa mi to podarilo. Urobila som maximum, nič viac som spraviť nemohla. A dopadlo to takto," uviedla po skončení pretekov Petra Vlhová pre JOJ Šport.

"Dnes to bolo veľmi nasekané, inokedy by mi taká strata stačila na druhú priečku, no dnes som skončila šestnásta. Taký je šport," doplnila. Priznala tiež, že trať bola poriadne zničená, keďže šla medzi poslednými.