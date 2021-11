Shiffrinová nevedela zastaviť plač. Vlhová zopakovala situáciu z Aare

„Momentálne sa cítim veľmi dobre, ale prvé kolo nebolo ľahké. Svah je dobrý, no podmienky sa menia, treba byť na to pripravený,“ uviedla 26-ročná Liptáčka.

Tréner sa snaží postaviť to, čo sa stavia na tréningoch, aby to mal pretekár jednoduchšie, ale nie vždy to vyjde ako v mojom prípade.

Aj vtedy Vlhová úvode jazdy spravila obrovskú chybu. Dokázala ju ustáť, ale do cieľa prišla s veľkou stratou. Stačila jej na postup do druhého kola. Napokon skončila ôsma.

„Tréner sa snaží postaviť to, čo sa stavia na tréningoch, aby to mal pretekár jednoduchšie, ale nie vždy to vyjde ako v mojom prípade. Boli to hrozné pocity,“ priblížil vtedy Gemza.

„Chcete svojej zverenke pomôcť a napokon je to za dobrotu na žobrotu. A ostanem najväčší hlupák,“ doplnil.

Jeho vina však bola minimálna, ak nie žiadna. Rovnako aj teraz počas druhého kola v Killingtone. Hoci tentoraz Vlhová skončila druhá, nebola spokojná.