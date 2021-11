Podľa Shiffrinovej to nebolo nebezpečné. Magoni: Preteky zrušil nefungujúci časomer

„Síce je veľmi veterno, ale nemyslím si, že je to nebezpečné. Je to ťažký boj s vetrom, ale je to šport pod holým nebom,“ priznala Shiffrinová pre televíziu ORF.

Podľa talianskeho trénera Livia Magoniho za to nemusí len nepriaznivé počasie. „Preteky sú zrušené, pretože nefunguje časomer. Je neuveriteľné, že sa to deje vo Svetovom pohári," cituje Magoniho portál Neveitalia.

„Bolo to hektické. Rozhodnutie, že odštartujeme padlo v krátkom čase. Podmienky boli náročné, ale nemyslím si, že to bolo nebezpečné. Lyžovanie bolo vcelku príjemné, hoci sme toho veľa nevideli. Občas fúkalo viac, inokedy menej,“ vravela Michelle Gisinová.

„Cítim sa spokojnejšia, šťastnejšia a veľmi silná, čo sa týka môjho tela. Keď sa toto všetko spojí dokopy, z diaľky to možno vyzerá, že som zmenila štýl,“ načrtla Vlhová.

V Killingtone skončila v slalome piata a následne tri razy druhá. Zakaždým zvíťazila Američanka Shiffrinová. Jej dominanciu bude chcieť Vlhová prerušiť.

„Kiežby sa nám to podarilo. Urobíme to tak, aby sme boli čo najvyššie. Bude to však nový deň a nové preteky. Uvidíme až na mieste, aké budú podmienky a ako to dopadne,“ priznal Gemza.