Vlhová takmer urobila premet. Bol to boj o život či zranenie, kričali experti

Do prvých bránok sa pustila rýchlo a agresívne. Už po pár sekundách však mala veľkú smolu vo vlásenke. Išla priamo na dvojbránu, čo ju katapultovalo do vzduchu. Takmer urobila premet.

„Toto by mi nenapadlo ani v najhoršom sne,“ komentoval na RTVS lyžiarsky tréner Timotej Zuzula.

Vlhová chybu zázračne ustála. A na poslednú chvíľu sa zmestila do nasledujúcej bránky.

„Vidíte, aká je tenká hranica medzi skvelou jazdou a výpadkom či smolou. Vlhová chcela ísť na maximálne riziko, ale podkĺzla jej spodná lyža, ramená spadli dole. Mala šťastie, že ju celú neotočilo. Nečakala, že jej mäkký sneh odstrelí pod lyžami,“ hodnotili v štúdiu na ČT Sport.

Vlhová napokon prišla do cieľa so stratou 2,95 stotín sekundy. Na tvári mala kamenný výraz a rýchlo odišla do zákulisia.

„Jedna vec bola po chybe rozbehnúť lyže a druhá, že bola potom celú jazdu už rozhádzaná. Nemala správny rytmus,“ vravela expertka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.