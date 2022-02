Vlhovú vychválila jej súperka. Je to extratrieda, tvrdí Holdenerová

A vo Svetovom pohári je jej slalomová smola ešte vypuklejšia. Celkovo 29-krát sa postavila na stupne víťazov, ale ani raz na ten najvyšší určený víťazke. Na konte má štrnásť druhých a pätnásť tretích miest. "Vždy dávam zo seba najviac, čoho som schopná. A práve vtedy sa nevyhnem chybe, ktorá mi nedovolí zvíťaziť. Možno by som mala svoje jazdy viac kontrolovať a viac sa upokojiť," uviedla Wendy Holdenerová.

BRATISLAVA. Švajčiarka Wendy Holdenerová cestovala na zimné olympijské hry do Pekingu ako obhajkyňa striebornej medaily v slalome.

Dvadsaťosemročná Švajčiarka zbiera druhé a tretie miesta v slalome už od roku 2013, v ostatných dvoch - troch rokoch to má ešte o čosi ťažšie ako predtým.

V aktuálnej sezóne Vlhová získala v predstihu slalomový glóbus, keď ovládla päť zo siedmich pretekov. Zostávajúce dve víťazstvá patria Shiffrinovej.

"Ak by tieto dve lyžiarky neboli prítomné, mala by som väčšiu šancu na víťazstvo. To je mi jasné, ale bojovať treba za každých okolností," podotkla skúsená Švajčiarka, ktorá má pred sebou tretie zimné olympijské hry.