Zvíťaziť alebo zomrieť? Vlhová sa musí od toho oslobodiť, tvrdí psychológ

Petra Vlhová ide na olympiádu do Pekingu s jasným cieľom získať medailu. Očakávajú to od nej všetci slovenskí fanúšikovia. Ako sa vysporiadať s veľkým tlakom?

Petra je dostatočne skúsená pretekárka a vie, ako sa s týmto tlakom vysporiadať. Dokázala to počas minulej sezóny, keď získala veľký glóbus. Bola v podobnej situácia a zvládla to. Aj táto skúsenosť jej výrazným spôsobom pomôže smerom k olympijským hrám.

Vlhová i ľudia v jej tímu často opakujú, že je dôležité, aby to brali ako každé ďalšie preteky. Je to vôbec na olympiáde možné?

Za určitých okolností je to možné, ale vždy je to taká mental game (mentálna hra). Športovec si uvedomuje, že je to olympiáda a mediálny ruch okolo neho nie je taký klasický ako býva počas Svetového pohára.