Vlhová získa tri medaily, Shiffrinová bude lepšia. Tak znie predpoveď

Okrem troch zásahov Petry Vlhovej by už Slovensko nemalo získať na ZOH 2022 žiadnu ďalšiu medailu.

Myslia si to redaktori agentúry AP, ktorí zverejnili svoje predpovede medailistov tri dni pred začiatkom najväčšieho zimného športového sviatku.

Do cennej zbierky z vrcholných podujatí by 26-ročnej Liptáčke mala pribudnúť jedna zlatá a dve strieborné medaily.

Vlhovej najväčšia rivalka by mala brať dve zlaté a dve strieborné medaily. Zvíťaziť by mala v slalome a kombinácii, striebro jej pribudne za super G a obrovský slalom.

Rýchly pohľad na predikcie všetkých disciplín ženského alpského lyžovania na ZOH 2022 vraví, že najúspešnejšou zjazdárkou v Pekingu by sa mala stať Američanka Mikaela Shiffrinová.

Úspešné zimné hry by mala absolvovať aj Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Špecialistka na rýchlostné disciplíny by mala triumfovať v zjazde a zo super G by mala pridať bronz.

Americká agentúra predpovedá úspešné ZOH aj Gutovej krajanovi Marcovi Odermattovi. Líder Svetového pohára by mal byť zlatý v super G a obrovskom slalome a bronzový v zjazde.

Nór Aleksander Aamodt Kilde by mal byť zlatý v zjazde a strieborný v super G.

V hokeji Kanada

Hokejový turnaj mužov by sa mal stať korisťou Kanady. Striebro predpovedá AP Rusku a bronz tímu USA.

U žien by sa mali zo zlatých medailí v hokeji tešiť rovnako Kanaďanky. Striebro by malo pripadnúť Američankám a bronz Fínkam.