Lyžiarky ovplyvňuje rapídna zmena klímy. Vlhová: Je to také smutné

BRATISLAVA. Nie je to iba záležitosť ostatnej sezóny. Seriál Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní už dlhší čas sužujú problémy spojené so zmenou svetovej klímy, osvedčené strediská často bojujú s nedostatkom snehu, ľadovce sú na ústupe a nie je kde súťažiť či trénovať.

Vlhová verí v zmenu

"Vnímam to rovnako ako všetci okolo mňa. Aj pre ďalšiu sezónu z kalendára vypadol Záhreb.

Vnímame to aj my, keď ideme na ľadovce. Tento rok sme tam dali len jeden kemp na desať dní a potom sťahujeme na juh do Čile či Argentíny.

Naozaj je veľké teplo, podmienky na lyžovanie nie sú až také dobré. Uvidíme, aké to bude v ďalšej sezóne.

Myslím si, že aj ľudia vidieť, že počas zimy boli preteky, kde bol zasnežený len kopec a všade okolo nebolo bielo.

Je to také smutné, ale je to vec, ktorú ako jednotlivec nedokážem ovplyvniť," povedala Petra Vlhová pre agentúru SITA počas nedávnej návštevy Bratislavy a doplnila: "Verím, že sa touto otázkou zaoberá aj FIS a urobili aj prvé kroky. Verím, že spravia také rozhodnutia, ktoré tomu prospejú,"