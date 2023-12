Víťazky pretekov v Jasnej dostanú originálne korunky, organizátori potešili aj fanúšikov

Dobrou správou pre fanúšikov lyžovania je informácia, že do konca roka sa do predaja dostane ešte menší balík lístkov.

"Ide o rezervované vstupenky, ktoré nám dali k dispozícii partneri podujatia. Nie je ich veľa, ale určite potešia tých, ktorí by sa chceli dostať na podujatie alebo niekomu urobiť radosť.

"Je to veľmi dôležitý moment, vďaka ktorému sa môžeme naďalej naplno sústrediť už len na prípravu podujatia." Fond na podujatie napokon prispel sumou 765-tisíc eur.

Organizátori predstavili hedlajnerov sprievodného programu, ktorý sa uskutoční vo fan zóne na Bielej Púti.

"Line-up sprievodného programu je plný známych mien a veríme, že poteší fanúšikov rôznych žánrov – Kandráčovci, Kali a Peter Pan, DJ EKG a DJ Milan Lieskovský, kapely ako Chilli Felaz alebo Walk On sú zárukou dobrej zábavy, tak ako sa to na Jasnú patrí," dodal Trumpeš.

Desiatky kilometrov otvorených zjazdoviek

Doprava bude nastavená tak, aby bol plynulý a bezproblémový príchod návštevníkov až do samotného lyžiarskeho strediska.

"Už na vstupe do doliny budú záchytné parkoviská, z ktorých bude zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava do nástupných bodov do strediska.

Hostia so vstupenkami na Priehybu budú môcť využiť sedačkovú lanovku z lokality Záhradky.

Prejazd cez kontrolné body v doline budú mať vyhradení len domáci obyvatelia, ubytovaní, návštevníci so zakúpeným parkovaním na vyhradených parkovacích plochách ako aj samotní účastníci a organizátori podujatia," vysvetlil Trumpeš.