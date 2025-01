ONLINE: Slalom mužov v Madonna di Campiglio 2025, zjazdové lyžovanie LIVE (2. kolo)

1.Atle Lie McGrath (NOR) 51,962.Loïc Meillard (SUI) +0,623.Samuel Kolega (CRO) +0,654.Manuel Feller (AUT) +0,745.Linus Strasser (GER) +0,766.Steven Amiez (FRA) +0,997.Michael Matt (AUT) +1,018.Albert Popov (BUL) +1,089.Henrik Kristoffersen (NOR) +1,0910.Filip Zubčić (CRO) +1,1911.Alexander Steen Olsen (NOR) +1,2012.Fabio Gstrein (AUT) +1,3613.Johannes Strolz (AUT) +1,3914.Dominik Raschner (AUT) +1,4215.Adrian Pertl (AUT) +1,4416.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,4517.Jett Seymour (USA) +1,6118.Daniel Yule (SUI) +1,6419.Tanguy Nef (SUI) +1,6720.Noel von Grünigen (SUI) +1,7121.Dave Ryding (GBR) +1,7522.Benjamin Ritchie (USA) +1,7923.Fabian Ax Swartz (SWE) +2,1624.Antoine Azzolin (FRA) +2,1825.Paco Rassat (FRA) +2,1926.Sam Maes (BEL) +2,2227.Gustav Wissting (SWE) +2,2328.Stefano Gross (ITA) +2,2929.Sebastian Foss-Solevåg (NOR) +2,3430.Victor Muffat-Jeandet (FRA) +2,3931.Istok Rodeš (CRO) +2,4632.Luke Winters (USA) +2,4833.Ramon Zenhäusern (SUI) +2,5034.Laurie Taylor (GBR) +2,5635.Erik Read (CAN) +2,6036.Billy Major (GBR) +2,6137.Tobias Kastlunger (ITA) +2,6538.Simon Maurberger (ITA) +2,6739.Tommaso Saccardi (ITA) +2,7240.William Hansson (SWE) +2,8441.Juan Del Campo (ESP) +2,8642.Tormis Laine (EST) +2,8943.Mikkel Remsoey (NOR) +2,9644.Marc Rochat (SUI) +3,0145.Corrado Barbera (ITA) +3,0746.Simon Fournier (CAN) +3,1547.Richard Leitgeb (AUT) +3,2548.Aingeru Garay (ESP) +3,4449.Takajuki Kojama (JPN) +3,5550.Tvrtko Ljutić (CRO) +5,07Johei Kojama (JPN) DNFDong-hyun Jung (KOR) DNFOscar Andreas Sandvik (NOR) DNFJoaquim Salarich (ESP) DNFEirik Hystad Solberg (NOR) DNFAnton Tremmel (GER) DNFEduard Hallberg (FIN) DNFJoshua Sturm (AUT) DNFArmand Marchant (BEL) DNFMarco Schwarz (AUT) DNFLuca Aerni (SUI) DNFKristoffer Jakobsen (SWE) DNFTimon Haugan (NOR) DNFClément Noël (FRA) DNFJesper Pohjolainen (FIN) DNFHugo Desgrippes (FRA) DNFAdrian Meisen (GER) DNFMichał Jasiczek (POL) DNFTijan Marovt (SLO) DNFLouis Muhlen-Schulte (AUS) DNFFabian Himmelsbach (GER) DNFHugh McAdam (AUS) DNFAlex Vinatzer (ITA) DSQ