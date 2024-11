ONLINE: Slalom mužov v stredisku Gurgl dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

1.Timon Haugan (NOR) 1:47,222.Daniel Yule (SUI) +0,313.Paco Rassat (FRA) +0,394.Alexander Steen Olsen (NOR) +0,405.Alex Vinatzer (ITA) +0,486.AJ Ginnis (GRE) +0,657.Adrian Pertl (AUT) +0,838.Laurie Taylor (GBR) +0,969.Luca Aerni (SUI) +1,1210.Joshua Sturm (AUT) +1,2811.Tobias Kastlunger (ITA) +1,3612.Fabian Ax Swartz (SWE) +1,4113.Stefano Gross (ITA) +1,4914.Michael Matt (AUT) +1,8715.Ramon Zenhäusern (SUI) +2,60

23