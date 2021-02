Vlhová začína súťažou všestrannosti. Prečo je favoritkou na zlato?

Na svetovom šampionáte je to iné. Je to buď - alebo. Najmä pre elitné pretekárky, medzi ktoré patrí aj 25-ročná rodáčka z Liptova. Miesta mimo pódia sú pre ne nezaujímavé.

„To, že sa pôjde prvý slalom, je trochu iné. Beriem to ako fakt. V slalome si budem chcieť urobiť čo najväčší náskok, aby mi to mohlo stačiť v super-G,“ naznačila Vlhová.

Obvykle sa kombinácia začína rýchlostnou disciplínou, ale tentoraz to bude naopak. Dôvodom sú poveternostné podmienky.

„Petra bude v kombinácii najhorúcejším želiezkom na zlatú medailu,“ tvrdí bývalá slovenská lyžiarka Jana Gantnerová mladšia.

V súčasnosti nie je na svete komplexnejšia lyžiarka. V slalome patrí Vlhová už dlhodobo k absolútnej elite a v posledných týždňoch ukázala aj výborné rýchlostné parametre.

„Šancu na medailu má v každej disciplíne. Veľkú bude mať v kombinácii, keďže slalom jazdí najlepšie a v super-G je medzi elitou,“ naznačil Vlhovej bývalý tréner Rastislav Mažgút.

Vlhová: Necítim žiadny tlak

„Obhajujem striebro, ale to nič neznamená. Bolo to pred dvoma rokmi a teraz som v inej pozícii. Necítim žiadny tlak, posnažím sa podať maximum a uvidíme, či to bude stačiť na medailu,“ vraví Vlhová.